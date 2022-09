Hennessey VelociRaptor 6x6: il fratello tutto muscoli di Ford F-150 Raptor

SEI RUOTE SONO MEGLIO DI QUATTRO Qui da noi, in Italia, sono veicoli poco conosciuti e – a onor del vero – poco apprezzati. In effetti, si tratta di esemplari più unici che rari, spesso realizzati da preparatori indipendenti, ma i pick-up a tre assi rappresentano una sotto-nicchia nel segmento dei fuoristrada “da lavoro” che suscita una certa curiosità. Più adatti ai ricchi mercati arabi, dove facoltosi appassionati possono togliersi lo sfizio di comprare e usare questi “bestioni” a sei ruote, oppure degli Stati Uniti, dove c’è spazio a sufficienza per muoverli senza causare ingorghi epocali e un gallone di benzina (ne servono tanti per dissetare i poderosi V6 e V8 sotto il cofano) ha ancora un costo abbordabile. Fatte le debite premesse, è indubbio che vedere uno di questi colossali pick-up suscita sempre un certo interesse. E l’ultima in ordine di tempo a presentarne uno è, guarda caso, l’americana Hennessey. Il preparatore ha rivelato il VelociRaptor 6x6, partendo da un pick-up Ford F-150. Togliamoci subito la curiosità del prezzo, giusto per capire perché parlavamo di “ricchi mercati arabi”: si parte da 399.950 dollari negli Stati Uniti, al cambio attuale praticamente 400mila euro.

Hennessey VelociRaptor 6x6: il super pick-up americano con tre assiCOME CAMBIA PER DIVENTARE UN VERO PREDATORE Per dare credito al nuovo arrivato nel segmento dei bombardoni a ruote alte, ricordiamo che Hennessey non è estraneo all'aggiunta di altre ruote sui pick-up, con il VelociRaptor 6x6 che oggi va ad affiancare il Mammoth 6x6 basato su Dodge Ram e il Goliath 6x6 realizzato sulla base di uno Chevrolet Silverado. Gli specialisti americani tengono a sottolineare che hanno fatto molto di più che aggiungere un asse extra al Ford F-150. Per esempio, ci sono sospensioni Fox con assali posteriori rinforzati per affrontare il fuoristrada più duro. La lunghezza extra assicura un cassone posteriore di carico più grande, che misura il 45% in più rispetto agli F-150 standard. Il VelociRaptor 6x6 è anche più alto del modello standard grazie a un incremento di circa sette cm e a ruote da 20 pollici di diametro che calzano pneumatici tassellati particolarmente adatti all’off-road. Infine, i nuovi paraurti anteriori e posteriori e le luci a LED contribuiscono a distinguere il 6x6 dal Raptor standard.

Hennessey VelociRaptor 6x6: prezzo a partire da circa 400mila euroUN GIGANTE DAL CUORE BUONO Lato motore, tutta la potenza arriva dallo stesso V6 turbo da 3,5 litri che si trova sotto il VelociRaptor 600, un altro modello presentato da Hennessey. Ciò si traduce in quasi 560 CV e 911 Nm di coppia, un po' lontano dagli oltre 1.000 CV del Mammoth 6x6, ma pur sempre una potenza adeguata per muovere in scioltezza il supeR pick-up a stelle e strisce. In tutto questo progetto così audace, troviamo anche un lato funzionale. Infatti, il preparatore americano offrirà una garanzia di tre anni, 60.000 km e, cosa più interessante, questo modello può essere ordinato tramite la rete di concessionari Ford statunitense.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/09/2022