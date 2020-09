Hennessey Mammoth, il mostro 6x6

Vi avevamo già parlato, in occasione della sua presentazione, di Ram 1500 TRX, pick-up da Guinness, progettato per essere il più potente al mondo nella sua categoria. Beh, se a qualcuno non dovessero bastare i suoi 700 CV (e gli 880 Nm di coppia) prodotti dal V8 Hellcat... ci pensa Hennessey! L'azienda di tuning fondata da John Hennessey infatti ha annunciato una versione, decisamente esclusiva, ancora più mostruosa del pick-up dei record: Hennessey Mammoth.

I DETTAGLI La cosa più notevole sarà indubbiamente il cambiamento nella motorizzazione: il V8 infatti verrà sostituito con un motore Hellephant modificato da oltre 1200 CV. Se questo però non dovesse ancora bastare a soddisfare le vostre necessità di imponenza, il veicolo diventerà un bel sei ruote motrici, un 6x6. Non mancheranno poi un cassone più lungo, con grandi aperture per le gomme, paraurti più massicci, sospensioni ottimizzate e fari a LED. Non sono disponibili al momento informazioni sugli interni, ma è ufficiale che anche quelli verranno modificati.





NON PER TUTTI Con poca sorpresa, vi informiamo però che questo mostro non sarà esattamente per tutti: in vendita dal 4 settembre, non solo il suo prezzo sarà di 500 mila dollari, ma gli esemplari che si potranno acquistare saranno soltanto tre (e a Hennessey si aspettano un immediato sold out). Lo stesso John, fondatore di Hennessey, ha dichiarato: ''È un'idea assolutamente assurda, ed è proprio per questo che la stiamo realizzando. Sarà il pick-up più esclusivo e costoso che abbiamo mai costruito''.