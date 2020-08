JURASSIC TRUCK Non è il vento che solleva sabbia e che trafigge la monotonia dell'arido paesaggio delle Rocky Mountains. Non è un fenomeno della natura a rompere il silenzio, è un fenomeno di ingegneria meccanica che prende vita e si reincarna nel dominatore di un'era geologica scomparsa. Con un video teaser ad effetto, FCA Group anticipa la digital world premiere del monster truck che di diritto sale in cima alla catena alimentare dei pickup di grandi dimensioni. Appuntamento con il nuovo RAM 1500 TRX fissato per il pomeriggio di lunedì 17 agosto alle ore 9 locali, le ore 17 in Italia. Clicca Play e valuta se la materia ti solletica abbastanza da concederti una pausa dal lavoro, o dalla tintarella.

PICKUP DA GUINNESS Derivato dal concept RAM TRX Rebel del 2016, RAM TRX (si legge T-Rex, e non è un caso) aveva ottenuto luce verde per la produzione già ad ottobre 2019: poi la pandemia di COVID-19 ne ha posticipato la programmazione, tenendo sulle spine milioni di appassionati di un genere che in Nord America non passa mai di moda. Se le voci verranno confermate, RAM 1500 TRX sarà il pick-up più potente e performante al mondo: sotto il maxi cofano un V8 Hellcat sovralimentato da oltre 700 cv, altro che i 575 cv della concept. L'8 cilindri Hellcat viene già impiegato da Fiat Chrysler per Dodge Charger Hellcat, Dodge Challenger Hellcat, inoltre anche Jeep Grand Cherokee Trackhawk. A scaricare a terra la potenza, un sofisticatissimo sistema di trazione 4x4 e una trasmissione automatica a 8 rapporti. Forza bruta, ma non solo: l'abitacolo si annuncia ultratecnologico, con tanto di sistema per il controllo video a 360 gradi attorno al veicolo, display UConnect da 12 pollici e impianto audio da sala concerto. Only in America, dove tutto è più grande.