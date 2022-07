Hennessey Deep Space, cosa sappiamo sull'elettrica a sei ruote

Un asse motrice in più, un pizzico di pazienza in più prima che il prodotto sia completo e pronto per calcare il palcoscenico. Hennessey rivela ulteriori dettagli sulla sua prossima creatura, nome in codice Project Deep Space. Che non solo sarà la prima auto elettrica del brand texano. Non solo sprigionerà una potenza sbalorditiva. Non solo avrà un prezzo da crisi isterica. Hennessey Deep Space una lussuosa Gran turismo a batterie, col piccolo particolare di sei ruote anziché quattro.

Hennessey Deep Space: quattro posti non convenzionali

DIAMOND ROOM In un render della stravagante EV americana (vedi foto di cover) si avventura il magazine Autocar UK, sulla base degli schizzi ufficiali (vedi sopra e sotto). Documenti grazie ai quali già sappiamo come Hennnessey Deep Space sarà caratterizzata da una posizione di guida centrale, all'interno di un layout a quattro posti a forma di diamante. Come anticipato dal boss John Hennessey, l'auto sarà lunga circa sei metri e - nelle intenzioni - sarà ''la quattro posti con l'accelerazione più veloce al mondo''.

John Hennessey, fondatore e Ceo di Hennessey Performance

SEI PER MILLE Hennessey Deep Space utilizzerà un motore per ciascuna delle sue sei ruote: obiettivo, una potenza di oltre 2.000 CV, ma anche a un'autonomia di 1.000 km con una singola carica grazie a batterie di dimensioni - questo è certo - gigantesche. Ciò tuttavia non dovrebbe impedire ai passeggeri di godere del massimo comfort di bordo.

Hennessey Deep Space, i bozzetti ufficiali

LA CARICA DEI 105 Un modello da esposizione farà il suo debutto entro i prossimi 24 mesi, quindi non oltre il 2024. Nel frattempo, i lavori sull'auto di serie sono già partiti e le vendite dovrebbero iniziare nel 2026. La tiratura? Molto limitata, solo 105 esemplari. D'altra parte, con un prezzo che dovrebbe fermare le lancette a circa 3 milioni di dollari, il target sarà - per così dire - piuttosto mirato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/07/2022