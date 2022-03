Hennessey Venom F5: il record di velocità è alla sua portata (video)

SUCCESSO PER LA SUPERCAR AMERICANA L'anno scorso, Hennessey Performance Engineering ha portato la sua spettacolare supercar Venom F5 al Concorso d’eleganza di Pebble Beach negli Stati Uniti. Il risultato è stato un successo insperato e straordinario per la supercar durante la settimana di svolgimento della nota kermesse a stelle e strisce. L’auto è un concentrato di tecnologia meccanica con un motore V8 biturbo di 6,6 litri per 1.800 CV di potenza e con un design che non è fine a sé stesso, ma gioca un ruolo fondamentale per renderla una fra le più veloci mai realizzate. E per raggiungere questo obiettivo e provare a superare la barriera di 300 mph (483 km/h), la Venom F5 si è sottoposta a numerose sessioni di test in pista (qui le immagini che ci ha regalato Hennessey qualche mese fa) e il risultato è documentato in questo nuovo video che potete vedere sotto. Allora, click su play e godiamocele, dopo la commentiamo insieme.

PRESTAZIONI MASSIME ALLA SUA PORTATA In effetti, l'auto riesce a raggiungere una velocità di 271,6 mph, che significa 437,1 km/h, con il guidatore che cambia marcia a 268 mph (431,3 km/h) quindi sembra che il potenziale per abbattere il muro delle 300 mph ci sia tutto. Il pilota Spencer Geswein è il temerario al volante, ma raggiungere la velocità più alta registrata finora dalla Venom F5, in realtà, non era l'obiettivo finale. Il team era infatti al Johnny Bohmer Proving Grounds per eseguire dei collaudi all’autotelaio e definire la taratura corretta delle sospensioni, dei freni e verificare le prestazioni complessive dell'aerodinamica e del motore. È interessante notare che questa velocità è più di quanto la Venom GT aveva mai avvicinato, dato che ha raggiunto il massino nel 2014 con 270,4 mph (435,2 km/h).

Hennessey Venom F5: con 1.800 CV il record di velocità massima è vicinoLO SVILUPPO PROSEGUE Tuttavia, il fondatore, John Hennessey, ha già chiarito che raggiungere almeno le 300 mph è parte del DNA della Venom F5 sin dall'inizio del processo di progettazione. L'ingegnere capo John Heinricy sarà senza dubbio felice che lo sviluppo tecnico sia ora completo, ma il lavoro è ancora lontano dall'essere terminato. Per ora, Hennessey si prenderà una pausa dai test ad alta velocità e si concentrerà sulla fornitura di auto per i clienti, con ben una dozzina di esemplari che quest'anno troveranno casa nei preziosi garage di fortunati e facoltosi acquirenti. Detto questo, ci saranno altri test di velocità in arrivo poiché il “viaggio verso le 300 mph” continuerà alla fine del 2022. Non vediamo l'ora di ammirare questo capolavoro di ingegneria spingere al massimo nei prossimi mesi. I record, si sa, sono fatti per essere battuti…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/03/2022