Hennessey Venom F5: l'hypercar potente come un tornado punta al record (video)

PUNTA AL RECORD DI VELOCITÀ I primati sono fatti per essere superati. Un record è un traguardo eccezionale per chi lo fa ed è uno stimolo altrettanto forte per chi lo vuole battere. Oggi, sembra che siamo arrivati a una svolta per quello che riguarda la migliore prestazione velocistica mai raggiunta da un’auto. Sapevamo che Hennessey puntava al record di velocità massima quando ha svelato la Venom F5 e ci ha già mostrato il potenziale della sua hypercar, pronta a stracciare in modo inequivocabile il limite delle 300 miglia orarie (483 km/h). Il team di Hennessey ha fatto nuove prove con la Venom F5 e per la prima volta la vediamo utilizzare la sua modalità “top performance”. E oggi, a maggior ragione, non sorprende che il nome dell’auto tragga ispirazione dalla scala di Fujita che indica l’intensità di un tornado e vede in F5 la potenza distruttiva massima. Insomma, i 1.817 cavalli e 1.193 Nm di coppia della hypercar limited edition (valori un po' diversi rispetto ai dati dichiarati un anno fa e dovuti allo svilupppo del motore) sono alla stregua di un tornado devastante. Quando sarà del tutto libera di scatenarsi, Hennessey spera che questa macchina non possa fare solo 483 km/h, ma addirittura 500 km/h (311 mph) o più. Ciò significherebbe mettersi in tasca il “record di velocità massima per un'auto di produzione” e sarebbe un primato difficilmente eguagliabile, almeno per un po’ di tempo. Il video appena pubblicato è piuttosto breve in termini di durata e dettagli, guardiamolo insieme, però, perché ne vale la pena.

UN RUMORE COSÌ NON SI ERA MAI SENTITO Avete visto? Il capo in persona John Hennessey e un membro del suo staff sono a bordo di un’Audi (probabilmente una di quelle elaborate dallo stesso team) osservano la Venom F5 percorrere il nastro d’asfalto più volte. Sia dall'interno dell'auto che dalle immagini riprese all'esterno una cosa colpisce particolarmente. Il rumore che fa la Venom F5 rimbomba nell’ambiente circostante con un suono davvero unico e insolitamente fragoroso. Sembra non suonare come un V8 urlante, e dire che il 6,6 litri ruggisce come una tempesta in arrivo potrebbe essere un po' eccessivo, ma in realtà sembra il modo più accurato per descrivere il rumore dell’auto. Dall'abitacolo non si riesce a vedere la Venom F5 raggiungere una velocità superiore a 41 miglia orarie (66 km/h). Tuttavia, sembra chiaro dal resto del filmato che le 200 mph (322 km/h) sono state raggiunte con una certa facilità. Il passaggio dell’auto sul dritto è da brividi guardandola sfrecciare nel video. Hennessey ha dichiarato che il video è stato girato per documentare un “test di stabilità con velocità oltre 250 mph (400 km/h)”. Questo valore è impressionante, e sappiamo che poche auto a mondo possono eguagliarlo. Hennessey ha anche anticipato un tentativo nei prossimi mesi per puntare alla massima velocità assoluta e affermando: “Sarà un altro passo emozionante sulla strada per vedere quanto rapidamente può andare l'auto nello spazio di sole 3,2 miglia sulla pista della NASA in Florida”. Che dire? Visto il potenziale messo in campo dalla hypercar da 1,8 milioni di dollari di Hennesey, la voglia di vedere quanto velocemente può andare questa forza della natura sale a mille. È così anche per voi?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/01/2022