Hennessey Venom F5 Roadster: ecco la spyder più veloce del mondo. Video

Giusto una settimana fa, Hennessey ci deliziava con il teaser della nuova Venom F5 Roadster. Ad alcuni giorni di distanza l’erede della Venom GT Spyder si mostra in tutta la sua bellezza in un ''spumeggiante'' video adrenalinico che vi proponiamo qui sotto! Con l'arrivo della Venom F5 Roadster, Hennessey intende alzare ulteriormente l’asticella. Il portentoso V8 ''Fury'' della Venom F5 Roadster si avvale di un 6,6 litri biturbo da 1.817 CV e 1.617 Nm di coppia. La potenza è scaricata tutta sull’asse posteriore attraverso un cambio automatizzato sette rapporti a frizione singola. Il peso a vuoto della Venom F5 Roadster è inferiore ai 1.406 kg, un aspetto non di poco conto se l’obiettivo dell’auto è infrangere la barriera delle 300 miglia l’ora (483 km/h). Giusto per rinfrescarci la memoria, la velocità massima raggiunta dalla Venom GT Spyder è stata di 265 miglia orarie (427 km/h): un qualcosa che nessun'altra casa automobilistica è stata ancora in grado di replicare con una vettura roadster, nemmeno Bugatti o Koenigsegg!

ORGOGLIO PERSONALE Il CEO e fondatore dell'azienda John Hennessey è parso fin da subito immensamente orgoglioso del suo ultimo gioiello: ''Abbiamo creato la Venom F5 affinché fosse la massima espressione del concetto di hypercar. La versione Roadster riprende tutta la sportività, l'euforia e il timore reverenziale che incute Coupé portandoli a un livello ancor più adrenalinico. Il nostro motore Fury da 1.817 CV urla dietro l'abitacolo: è davvero un'auto senza eguali.''

Hennessey Venom F5 Roadster: laterale

A CIELO APERTO Naturalmente, la Venom F5 Roadster non è semplicemente una Venom F5 open top! Il tettuccio è composto infatti da un pannello rimovibile realizzato in fibra di carbonio. All'interno, le finiture in Alcantara rivestono i bulloni a sgancio rapido e due chiavistelli ad alta resistenza studiati appositamente per reggere le forze che si sprigionano ad altissime velocità. Progettato per essere rimosso da una sola persona, l'intero pannello del tetto pesa appena 8 kg. Una volta sganciato, si ripone in una borsa da viaggio ad-hoc in lana merino o in alternativa su un piedistallo scultoreo in fibra di carbonio personalizzato.

Hennessey Venom F5 Roadster con tettuccio aperto

COME CAMBIA? Altre modifiche rispetto al coupé includono il vetro copri-motore temperato (ingegnerizzato in campo aeronautico) che si ''affaccia'' sul V8. Quest’ultimo è in grado di supportate le pressioni aerodinamiche che si generano oltre i 400 orari e può resistere a temperature superiori a 538 gradi Celsius. Il pannello è inglobato in un coperchio in fibra di carbonio rimovibile con fori di estrazione del calore fresati. Anche i cerchi della Roadster differiscono dalla coupé. Sono realizzati in lega d’alluminio forgiato e si compongono di sette paia di raggi che dovrebbero ricordare il logo ''H'' di Henessey.

Hennessey Venom F5 Roadster: gli interni

TIRATURA LIMITATA Gli acquirenti possono scegliere qualsiasi colore desiderino per carrozzeria e interni, in alternativa è possibile lasciare solo il carbonio esposto con una leggera finitura lucida. Hennesey Venom F5 Roadster sarà realizzata in sole 30 unità in Texas a partire dalla fine del 2022. Il prezzo dovrebbe attestarsi intorno ai 3 milioni di dollari (circa 2.950.000 euro). Una volta avviata la produzione in serie, Hennessey mirerà a consolidare il titolo di costruttore della decappottabile più veloce del mondo con vari test di velocità. Riusciranno le nuove Bugatti e Koenigsegg a tenergli testa? Solo il tempo ci darà la risposta.