Alla scoperta della Ford Fusion Active: di che si tratta?

È lei o non è lei? I nostri fotografi ci inviano le foto di quella che viene indicata come Ford Fusion Active e che a giudicare dalle immagini sembra praticamente pronta per il debutto. Ma da un confronto ravvicinato c'è una forte somiglianza con il crossover elettrico ''Ford Medium Size Crossover EV'' di cui vi parlavo pochi giorni fa. Tra i due, l'unica differenza sembra essere un bel po' di camuffature in meno. Che cosa c'è sotto?

Ford Medium Size Crossover EV, vista 3/4 anteriore

L'IPOTESI ELETTRICA Se davvero fosse il crossover elettrico, quello ritratto nella nostra nuova foto gallery, dovrebbe trattarsi del veicolo realizzato in collaborazione con Volkswagen e imparentato con la ID.4. I tempi sarebbero quelli giusti visto che sembra quasi pronto per il lancio e del crossover elettrico Ford ci si attende la presentazione a marzo 2023, con arrivo nelle concessionarie tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Ma dai nostri fotografi arrivano altre indicazioni.

Elettrico o no? La calandra non è sigillata come usa invece sui BEV

LA PISTA CINESE Si dice che il nome Fusion, pensionato tempo fa, tornerà sotto le spoglie di un veicolo ispirato al crossover Evos per il mercato cinese. Prodotto dalla joint venture tra la casa automobilistica di Dearborn e Chang'an Automobile, del crossover di medie dimensioni Evos non sono ancora stati forniti dettagli, anche se la presentazione ha avuto luogo lo scorso anno al Motor Show di Shanghai. In quell'occasione, sappiamo che il motore era il turbo a quattro cilindri EcoBoost da 2,0 litri, combinato con un cambio automatico a otto velocità a dare la trazione anteriore. Le linee, però, erano quelle filanti di un SUV coupé, non quelle di una spigolosa wagon rialzata.

Nuova Ford Evos: leggesi Ford Mondeo SUV coupé?

L'ENIGMA DEL MOTORE Ma poi, l'auto che vediamo nelle foto è elettrica oppure no? Vediamo i dettagli. La calandra non è sigillata, come invece va di moda sui modelli a batterie per migliorare l'aerodinamica. D'altra parte i dischi dei freni sono piccoli e ciò fa pensare a una qualche forma di frenata rigenerativa - quindi realizzata per via elettromagnetica - presente a bordo. Mancano, sulla camuffatura, i simboli che in alcuni casi identificano i veicoli elettrici per mettere in guardia i soccorritori in caso di incidente con il prototipo.

Ford Fusion Active, vista laterale

UN INDIZIO RIVELATORE Aguzzando la vista, sembra di scorgere silenziatori e scarichi, nascosti sotto al paraurti posteriore dell'auto ritratta nelle nuove foto, a testimoniare che si tratta di un modello con motore tradizionale e non elettrico. In questo caso la piattaforma non sarebbe dunque la MEB che il gruppo Volkswagen ha realizzato per le auto elettriche, ma più probabilmente la C2 con cui Ford sostituisce la vecchia CD4 di Fusion, Taurus, MKZ e Continental.

Ford Fusion Active, sembra di scorgere silenziatore e tubo di scarico sotto il paraurti

LA PROSSIMA PUNTATA Se poi negli USA il crossover che vedete nelle foto si chiami davvero Fusion Active, come vogliono alcuni rumor, e debba inserirsi tra a l'Escape a trazione anteriore/integrale e l'Explorer a trazione posteriore/integrale è un altro interrogativo che non trova risposta, per ora. Ma di certo qualcosa bolle in pentola: è quasi pronto da servire e porta lo stemma dell'Ovale Blu.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/01/2023