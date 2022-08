Auto elettriche causano più incidenti: le statistiche di Axa assicurazioni

Le auto elettriche - o chi ne è alla guida - sarebbero causa di un numero maggiore di incidenti rispetto a quelle con motore tradizionale: addirittura in 50% in più, secondo uno studio condotto dalla filiale svizzera della compagnia assicurativa Axa. Com'è possibile? I numeri li potete scaricare in PDF in fondo all'articolo, ma se parlino chiaro oppure no è presto per dirlo: come nel caso del pericolo incendio, le auto elettriche sul totale del parco circolante sono ancora troppo poche perché le rispettive basi di dati siano confrontabili. Tuttavia la tesi di Axa è che molti conducenti vengano sorpresi dalla potenza e dall’accelerazione delle auto a batterie, e ne perdano il controllo. Insomma, il dito sarebbe da puntare contro l'imperizia dei patentati: non contro la tecnica delle auto.

I manichini usati nei crash test Axa

TROPPO SCATTANTI A supportare la tesi di Axa sarebbero le circostanze degli incidenti conteggiati, la maggior parte dei quali si verifica in accelerazione. In particolare, se si prendono in considerazione solo auto elettriche di elevata potenza il tasso di incidentalità è addirittura doppio della media del restante parco circolante: «Quanto più è performante il veicolo, tanto più frequenti sono i danni propri o a terzi», dice Michael Pfäffli, responsabile Infortunistica e prevenzione Axa. La Compagnia, che finanzia crash test mirati, arriva a suggerire di introdurre nei test Euro NCAP delle valutazioni del sottoscocca: punto debole della struttura che può cedere e permettere danneggiamenti alla batteria, con conseguente incendio, nel caso l'auto fuori controllo spanci su isole spartitraffico o rotatorie.

VEDI ANCHE

Auto elettrica contro auto normale nei crash test Axa

IN CASO DI INCIDENTE Altro aspetto che coglie in contropiede sarebbe il diverso feeling in frenata, lamentato da un'alta percentuale di intervistati in un sondaggio fornito a corredo dello studio. E una volta causato l'incidente, l'esperto di Axa sottolinea l'aggravante della massa. Le auto a batterie pesano svariati quintali in più delle auto tradizionali: «In caso di impatto la differenza di peso fra i veicoli coinvolti è decisiva. Il veicolo più leggero è svantaggiato, perché il trasferimento di energia che subisce è superiore rispetto a quello di massa maggiore», dice Pfäffli. Fonti locali suggeriscono la necessità di introdurre specifici corsi di guida per formare automobilisti all'altezza della transizione elettrica: un po' come accade in Australia nei confronti delle supercar. Ma se il livello medio è così basso, non sarebbe il caso estendere a tutti lezioni di guida più approfondite?

Allegato Dimensione 20220825_axa_cifre_fatti_crash_test_2022.pdf 163 Kb

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/08/2022