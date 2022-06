Tesla Model S si incendia da sola: le criticità esposte dai vigili del fuoco

La questione è annosa e dibattuta: quella degli incendi delle auto elettriche, intendo. L'ultimo episodio a far riflettere è quello documentato con dovizia di particolari, foto e video dai Vigili del Fuoco di Sacramento, in California. Una Tesla Model S vittima di un incidente è rimasta parcheggiata in un deposito per tre settimane, per poi incendiarsi spontaneamente. La domanda potrebbe sembrare provocatoria, ma non lo è: dove sta il problema?

I POMPIERI NON SONO ATTREZZATI Sono gli stessi vigili del fuoco di Sacramento, intervenuti per spegnere la Tesla nel deposito, a commentare il fatto: ''Questa è una bestia completamente nuova da domare per i vigili del fuoco'', spiega il Capitano Parker Wilbourn, loro portavoce. ''Stiamo ancora cercando di raccappezzarci sugli incendi [di questo tipo]''. Quando i primi soccorritori sono arrivati ​​sul posto, la Model S era completamente avvolta dalle fiamme e i ripetuti tentativi di spegnerla non hanno avuto successo. Proprio quando i vigili del fuoco pensavano di riuscirci, le batterie si riaccendevano a causa del calore residuo. Alla fine, hanno dovuto scavare una fossa e riempirla d'acqua, in modo da potervi immergere l'auto.

Quello che resta della Tesla Model S incendiatasi da sola 3 settimane dopo l'incidente che l'ha portata al deposito

LE CRITICITÀ ''La fossa ha ridotto la quantità totale di acqua necessaria, stimata in 17.034 litri, e ha limitato il deflusso dell'acqua contaminata'', dice Wilbourn. Sta di fatto, continua il portavoce, che gli incendi dei veicoli elettrici - tutti, non solo quelli a marchio Tesla - richiedono più risorse e più tempo rispetto agli incendi delle auto normali: senza la manovra di inzuppamento, un incendio di veicoli elettrici può richiedere il doppio della quantità di acqua e fino a 24 ore per spegnersi, perché le batterie continuano a bruciare fino a quando tutta l'energia non viene consumata. Meno male che l'incendio è avvenuto in un deposito disabitato: in questo modo non ci sono stati feriti. Ma cosa sarebbe successo se l'auto fosse stata abbandonata a bordo strada in un centro abitato, come spesso vediamo in Italia? O se un principio di incendio prodotto da altre cause avesse coinvolto un'auto elettrica su un traghetto?

LA RICERCA PIÙ FAMOSA DICE CHE... La criticità dello spegnimento in caso di incendio era stata già stigmatizzata nella famosa ricerca della compagnia assicurativa AutoinsuranceEZ, che incrociando i dati degli archivi del National Transportation Safety Board (NTSB), del Bureau of Transportation Statistics (BTS) e di Recalls.gov (che registra le azioni di richiamo imposte dal Governo Americano) ha tentato di rispondere alla domanda se le auto elettriche siano o meno più inclini a prendere fuoco delle auto a motore tradizionale. Secondo la metrica scelta, di confrontare il numero di auto andate in fiamme e richiami per rischio incendio con il numero di auto vendute, le auto più a rischio sono quelle ibride con 3.474,5 incendi ogni 100.000 auto vendute; seguono quelle a motore tradizionale (1.529,9 incendi) e infine - distanziatissime - le elettriche pure con appena 25,1 incendi. Il problema, insomma non sarebbe il ''quanto'' ma il ''come''. La questione, però, non è del tutto chiusa.

Auto elettriche, ibride o tradizionali: quali più a rischio di incendio?

AUTO ELETTRICHE: LE PIÙ SICURE? La stessa ricerca, sottolinea anche che ''nei veicoli più vecchi i cablaggi e le batterie cominciano a guastarsi, aumentando il fattore di rischio incendio a seguito di un incidente. Dal momento che molti veicoli elettrici non sono ancora in età avanzata come i più vecchi veicoli a benzina, per ora non ci sono dati che mostrino se invecchiando aumenterà il loro rischio di esplosione''. Non solo: ''I veicoli elettrici rischiano che la batteria prenda fuoco per sovraccarico e per le alte temperature, una cosa di cui non deve preoccuparsi chi ha un'auto tradizionale''. Che cosa succederebbe se il parametro preso a riferimento non fosse il numero di auto vendute, ma i chilometri percorsi?

Le statistiche? Bisogna farle bene

DIFFIDATE DELLE STATISTICHE Tutte queste statistiche sono comunque irragionevoli secondo Graham Conway, del Southwest Research Institute di San Antonio, Texas, che in un'intervista rilasciata a Forbes ha sottolineato come i dati relativi ai vari tipi di auto non siano confrontabili. ''I numeri del NTSB riportano che su 41 incidenti mortali che hanno visto coinvolti veicoli elettrici, uno ha preso fuoco (2.44%). Gli stessi dati ci dicono che su 20.315 collisioni fatali di auto a benzina, 644 hanno dato origine a un incendio (3,17%)''. Quarantuno contro ventimila... mettere a confronto basi statistiche così diverse è irresponsabile e fuorviante, visto che sarebbe bastato un 42esimo incidente con un EV in fiamme - appena uno in più - per far balzare la statistica delle auto elettriche al 4,76% mentre un ulteriore incendio capitato a un'auto tradizionale avrebbe spostato la percentuale di pochissimo. Considerazioni simili valgono per le ibride, con 12 incendi su 543 schianti mortali. In sostanza, chi oggi vuole dimostrare qualcosa a favore o contro la sicurezza delle auto elettriche e ibride, confrontandole con le altre, in realtà non ha dati a sufficienza per farlo: se ci prova, sta barando.





Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/06/2022