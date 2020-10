IN ALLERTA Autonomia record e altri riconoscimenti a raffica. Ma nemmeno Kona Electric viene ora risparmiata da una grana in piena regola. Riporta Reuters come, secondo il Ministero dei Trasporti della Corea del Sud, Hyundai abbia deciso di richiamare l'auto (per il momento, solo in patria) per possibile cortocircuito dell'impianto elettrico, con risultante rischio incendio delle batterie. La causa andrebbe individuata in un difetto di fabbrica delle stesse celle della batteria agli ioni litio.

RECALL La campagna di richiami inizierà il 16 ottobre e includerà, a seguito di un'ispezione, aggiornamenti software e sostituzioni delle componenti incriminate della batteria, se non della batteria intera. Coinvolti 25.564 esemplari di Kona Electric costruiti tra settembre 2017 e marzo 2020. Per ora, si diceva, il caso riguarda solo la Corea del Sud. Ma non è escluso che a tornare in officina debbano essere modelli venduti anche in altri Paesi, fra i quali anche l'Italia.

PRECEDENTI Da parte sua, Hyndai intende l'iniziativa come''una risposta proattiva a una presunta produzione difettosa di batterie ad alta tensione utilizzate nei veicoli, e che potrebbero aver contribuito agli incidenti segnalati''. Già, perché sarebbero già tredici gli episodi di incendio che hanno coinvolto il SUV elettrico del Gruppo asiatico, compresi due eventi in Canada e Austria dettagliatamente documentati. LG Chem, il fornitore delle batterie di Kona Electric, sostiene che la causa esatta degli incendi registrati non è stata determinata: una simulazione condotta insieme a Hyundai non avrebbe portato a un incidente simile. Sta di fatto che dopo l'annuncio del richiamo, le azioni Hyundai sono scese dell'1,4%: la sostituzione in blocco della batteria di 25.000 auto potrebbe comportare costi assai elevati.