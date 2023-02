Tesla Investor Day 2023: è tempo di svelare Tesla Model 2?

Mercoledì 1° marzo - giorno dell’Investor Day di Tesla - si preannuncia come una data potenzialmente scoppiettante per i fan del marchio californiano. Oltre ad alcune novità relative all’hardware e alla guida autonoma per i modelli già in gamma, il patron Elon Musk potrebbe svelare la tanto chiacchierata Tesla Model 2. Si tratterebbe di un’elettrica entry-level posizionata come prezzo al di sotto della bestseller Model 3 (qui le prime indiscrezioni).

Investor Day Tesla 2023

PICCOLA ED ECONOMICA Musk ha sempre supportato l’idea di realizzare una BEV (Battery Electric Vehicle) dal prezzo accessibile (intorno ai 25.000 dollari), definendo il progetto: ''Il vero sogno fin dai tempi della nascita dell’azienda''. Secondo le previsioni dell’addetto ai lavori Pierre Ferragu, Managing Partner di New Street Research ed esperto di innovazione tecnologica: Model 2 sarà più piccola del 15%, più leggera del 30% e disporrà di una batteria del 25% più compatta rispetto al Modello 3. L’ottimizzazione dei processi produttivi e i miglioramenti a livello di pianale, carrozzeria e hardware consentiranno inoltre un risparmio sui costi di produzione del 37%.

Render grafico di Tesla Model 2: posteriore

PRIMA LA CINA? D’altro canto, Sam Abuelsamid analista di Guidehouse Insights ritiene altamente probabile l’unveiling di nuova Model 2, ma in una versione specifica per il mercato cinese con batteria e autonomia ridotte. Mentre la versione Long Range (più appetibile per il mercato statunitense) verrebbe lanciata solo in un secondo momento. Al momento, poche notizie trapelano dal quartier generale di Palo Alto, con gli investitori che si preparano a tallonare Musk su argomenti molto scottanti, quali: la messa in produzione di Cybertruck (qui il nostro approfondimento) e il posizionamento delle nuove fabbriche Tesla in Messico, Canada, Indonesia o Corea del Sud.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/02/2023