IA, Tesla Autopilot, Elon Musk: cofondatore Apple va giù duro. Il video

Quando il tema è quello della guida autonoma (facciamo ''semi-autonoma'', facciamo ''ADAS evoluti'', ultima offerta), si finisce sempre per chiamare in causa lui, Mister Miliardi. Tesla Autopilot ed Elon Musk come abituale parafulmine di ogni critica alle funzionalità di guida assistita. Quando tuttavia, a citare Musk e le tecnologie Tesla, è un tale Steve Wozniak, l'eco è planetaria. Per il patron Tesla e per l'intelligenza artificiale (un altro tema caldo) dietro all'Autopilot, il cofondatore Apple non spende parole tenere.

FIDUCIA TRADITA Interpellato dalla CNN, Wozniak ammette di nutrire una certa ammirazione per la divulgazione dei veicoli elettrici da parte di Tesla. Allo stesso tempo, Wozniak sostiene di essere rimasto meno colpito dalle affermazioni di Musk riguardo a ciò che i sistemi ADAS della Casa sarebbero stati in grado di ottenere. Di aver creduto in Tesla fin dall'inizio, ma di aver progressivamente perso fiducia nella sua capacità di tenere fede ad alcune delle sue maggiori promesse. “Ho creduto alle cose che diceva! Che un'auto avrebbe attraversato il Paese da sola entro la fine del 2016...''. Riguarda l'intervista e presta attenzione a ciò che Wozniak dice al minuto 9:06.

KILLER PILOT Per contestualizzare le dichiarazioni del co-founder dell'azienda della mela morsicata, occorre sapere che Wozniak è stato contattato dal programma CNN This Morning per parlare di intelligenza artificiale e in particolare del caso Geoffrey Hinton: definito da molti il ''padrino dell'IA'', Hinton avrebbe lasciato il suo incarico in Google per poter essere libero di divulgare i rischi di questa nuova tecnologia. Dal padrino dell'IA al patron Tesla, il passo è breve: ''Ho creduto alle affermazioni di Musk, e non sono nemmeno vicine alla realtà'', lamenta Wozniak. ''E se cerchi uno studio sull'intelligenza artificiale che sia andato storto, e che cerchi di ucciderti ogni volta che può, prendi una Tesla''. Boom.

Tesla Autopilot, l'opinione di Steve Wozniak è...tagliente

RIFLESSIONI Sebbene in studio i commenti dell'ospite suscitino una risata, vale la pena ricordare che i sistemi ADAS di Tesla, negli USA, sono oggetto di indagine da parte delle autorità di regolamentazione federali. L'Autopilot è stato collegato a numerosi incidenti mortali, con Tesla che detiene il poco lusinghiero primato di Costruttore auto maggiormente coinvolto in incidenti causati da sistemi autonomi di livello 2. Wozniak ricorre a un'espressione iperbolica, tuttavia la sua affermazione fa riflettere. E non tanto sul grado di rischio di sistemi come l'Autopilot. Quanto sulla percezione che dell'IA applicata alla guida hanno maturato sin qui molti automobilisti, ma pure autorevoli ''addetti ai lavori''. Conquistare l'auto e la fiducia degli utenti, per l'IA sarà forse la mission più difficile.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/05/2023