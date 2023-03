Misteriosa Model 2: tutto quello che sappiamo sulla baby Tesla

Chi avesse seguito in diretta l'Investor Day 2023 nella speranza di conoscere l'aspetto della nuova mini Tesla, sarà rimasto con un palmo di naso. Era ampiamente previsto che Elon Musk, a riguardo, facesse almeno un annuncio ufficiale, ma alla fine gli spettatori dal vivo e i partecipanti da remoto hanno ricevuto solo una serie di approfondimenti sulla nuova tecnologia che equipaggerà ''un modello di nuova generazione''. Sta di fatto che un'aggiunta più economica all'odierna gamma di quattro modelli è in lavorazione da tempo: Tesla mira ad abbassare il prezzo di ingresso, la logica vuole che la new entry verrà registrata come Model 2. Che è ancora in larga parte misteriosa.

La nuova ''baby Tesla'' era già stata anticipata (ben nascosta) in un lungo video sui social media (vedi sotto al minuto 11:36), un contenuto che accenna anche al design della nuova auto tramite una serie di schizzi. Abbiamo già accesso anche a un'immagine della sua scocca ''nuda'', un potenziale suggerimento che la nuova e più efficiente piattaforma per auto di piccole dimensioni e dal prezzo inferiore (e che condenserà il know-how maturato grazie all'esperienza Model 3 / Model Y) sarà una parte importante dell'autoproclamato ''Piano principale''.



È LEI O NON È LEI? Benché ''sotto copertura'', possiamo vedere chiaramente che il veicolo nel video non è lo stesso avvistato in pubblico le scorse settimane. L'auto si solleva nella parte posteriore (prova di un piccolo spoiler), creando una forma che non c'è sul mulo di prova (vedi foto sotto). A meno che Tesla non stesse testando il suo nuovo modello con una carrozzeria completamente diversa, ci sono poche possibilità che le due auto siano collegate.

Ecco Tesla Model 2 sotto mentite spoglie. Anzi, no

Tra i render che a noi paiono più realistici, scegliamo quelli pubblicati da Auto Express (vedi sotto). Che interpretano Model 2 come una Model Y in formato ridotto, quindi come un crossover compatto dalla lunghezza di circa 4,4 metri, dalla linea posteriore del tetto più aggressiva, ma con un vano bagagli piuttosto convenzionale, con un discreto spazio di carico. Solo ipotesi, per ora.

Tesla Model 2 nella ricostruzione di Auto Express

Precedentemente all'Investor Day, Mister Musk aveva detto agli azionisti che la fase successiva del suo piano avrebbe poggiato ''fondamentalmente sul ridimensionamento''. È probabile che ciò riguardi la fornitura e la produzione di batterie. L'evento ha in effetti rivelato i dettagli di nuove tecniche di produzione innovative, piani per batterie che non contengono metalli preziosi, inoltre piani per un nuovo stabilimento in Messico, Paese in cui il costo del lavoro è favorevole. Emerge insomma una chiara attenzione alle misure che riducano la complessità e rendano più economico per Tesla costruire veicoli. Filosofia che, nel caso di Model 2, potrebbe tradursi in un pacco batteria completamente strutturale, integrato nella scocca dell'auto.

AUTONOMIA? Nuove tecnologie a parte, auto più piccola significa pacco batterie più piccolo e - tendenzialmente - autonomia inferiore. Poiché proprio sul long range Tesla ha basato gran parte del proprio successo, difficile credere che Model 2 possa esprimere un grado di percorrenza di molto inferiore ai 450 km di Model Y RWD. Un valore attorno ai 400 km non dovrebbe essere in pericolo.

Credit: Auto Express

In un recente briefing sui risultati finanziari, Musk confidò agli analisti i progetti per realizzare un veicolo la cui piattaforma costi la metà di quella di Model 3 e Y, e la cui produzione superi i volumi di tutti gli altri veicoli Tesla messi insieme. Dimezzare il costo di costruzione non significa necessariamente che la baby Tesla costerà il 50% in meno di una Model 3 (che in Italia oggi parte da circa 46.000 euro). Semmai, è corretto immaginare che la sorellina di Model 3 possa attaccare a poco più di 30.000 euro. Ciò aprirebbe considerevolmente il bacino di potenziali clienti, armando Tesla di un rivale diretto di Volkswagen ID.3 e persino di modelli cinesi (o a capitale cinese) come MG4.

Da una world premiere all'effettivo ingresso nei listini, Tesla ci ha abituato a tempi (molto) lunghi, vedi Cybertruck e Roadster. Model 2 (o qualunque sarà il suo nome di battesimo) non sarà comunque in vendita prima del 2024 inoltrato. Alle prossime anticipazioni. Si spera, un pelo più precise.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/03/2023