Un trio di Tesla Roadster abbandonate ricompare dopo oltre dieci anni, vi interessa l'affare?

Ricordate la Tesla Roadster? La sportiva elettrica da accelerazioni al fulmicotone, che il buon Elon Musk ha pensato bene di lanciare nello spazio circa cinque anni fa. Chissà dove è arrivata adesso, e chissà perché l’ha spedita nel cosmo, ci viene da chiedere oggi… Ma torniamo all’attualità, poiché ne sono stati rinvenuti ben tre esemplari apparentemente abbandonati in un container in Cina. Non chiedeteci cosa ci facevano là, ma qualche informazione siamo riusciti a carpirla, ed ecco la loro breve storia. Il trio di Tesla Roadster intatte è stato messo in vendita dopo oltre un decennio di oblio e sono i modelli della biposto americana attualmente più nuovi e pronti all’uso che si possano comprare oggi. Ma non fatevi ingannare, poiché bisogna prima verificare le loro condizioni operative, che sono ancora sconosciute.

Tesla Roadster abbandonate: in Cina i tre esemplari ben conservatiTRE AUTO IN ALLESTIMENTO DIFFERENTE Innanzitutto, ogni macchina è leggermente diversa dalle altre. Uno è un modello base in versione Very Orange, un altro è una versione Very Orange Sport e il terzo è una Radiant Red Sport. Secondo i documenti, tutti e tre sono stati comprati dall'acquirente originale, spediti in Cina e poi abbandonati per motivi sconosciuti. Ovviamente, nel corso degli anni hanno continuato ad accumulare i costi di stoccaggio, che ora il venditore dovrà pagare. Inoltre, qualsiasi veicolo fermo da oltre un decennio, indipendentemente da quanto nuovo possa essere una volta parcheggiato, è soggetto a un forte degrado. Tuttavia, in questo caso, non potremmo pensare a una sistemazione migliore e sicura come quella all’interno di un container.

Tesla Roadster abbandonate: nel container due esemplari arancioni e uno rosso MENO CONTROLLI, MA VANNO FATTI Con i veicoli elettrici, l'acquirente non deve preoccuparsi degli stessi problemi che si potrebbero riscontrare in un'auto con motore a combustione. Per esempio, niente cambio olio, niente usura precoce di organi meccanici, ecc. Tuttavia, ciò non significa che queste Tesla Roadster saranno pronte a partire una volta caricate. In effetti, la società che si occuperà della vendita, la Gruber Motor Company, afferma che dovranno indagare sulle condizioni di funzionamento per sapere di cosa hanno bisogno i tre esemplari. A volte queste auto potrebbero avere il pacco batteria con una cella difettosa oppure gli accumulatori del tutto scarichi e non ripristinabili. Gruber è una delle migliori officine americane di riparazione per Tesla Roadster, quindi se c'è un problema tecnico, queste auto finiranno in buone mani. Infine, se nessuno si farà avanti per acquistare le auto mentre sono lì in Cina, finiranno per essere rispedite negli Stati Uniti a metà maggio. Per ora, il venditore “sta cercando di venderle come set completo”, me la prima offerta per l'interno stock è di 150.000 dollari. Ma sono arrivate altre due proposte per la Roadster rossa di 70.000 dollari e 76.000 dollari. Volete rilanciare?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/05/2023