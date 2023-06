BYD arriva in Italia: ecco i prezzi di Atto 3 e Han, i suoi primi due modelli elettrici

Presentata la gamma e il listino del SUV C Atto 3 e della berlina sportiva Han. Alla fine dell’estate arriverà anche la hatchback Dolphin

Nella splendida Barolo, nel cuore delle Langhe piemontesi, BYD ha presentato alla stampa i suoi primi modelli per il mercato italiano: si tratta del SUV medio di segmento C Atto 3 e della berlina sportiva Han, entrambi già visti in anteprima allo scorso salone di Parigi. Nel corso dell’evento ho avuto la possibilità di provare entrambe le auto: nei prossimi giorni trovete su Motorbox le prime impressioni al volante. Accanto a questi due modelli erano inoltre presenti - solo in versione statica - le BYD Seal e Dolphin, che arriveranno sul mercato solo più avanti.

BYD Atto 3, il SUV di segmento C in arrivo in Italia

Il SUV di segmento C Atto 3 è mosso da un motore sull’asse anteriore (come la trazione), con 150 kW (204 CV) di potenza e 310 Nm di coppia. La batteria, progettata e costruita dalla stessa BYD e denominata Blade Battery per la forma delle celle, ha una capacità di 60,5 kWh che garantiscono all’auto un’autonomia di 420 km nel ciclo combinato WLTP.

BYD Atto 3, gli interni

I PREZZI BYD Atto 3 è disponibile nell’allestimento Comfort a 41.990 euro, ed è già fin da questa versione praticamente full optional: ricarica bidirezionale (V2L), tetto panoramico apribile, regolazione elettrica dei sedili anteriori, navigatore connesso, rivestimenti in pelle vegana, suite ADAS completa e touchscreen centrale che ruota di 90° da 12,8 pollici. La versione top di gamma Design aggiunge il portellone elettrico, le luci ambientali colorate, il sistema di purificazione dell'aria e lo schermo di maggiori dimensioni, 15,6”. Il prezzo è 43.490 euro. Tutt’e due i modelli beneficiano degli incentivi statali e, per chi vive in Lombardia, anche quelli regionali.

BYD Han, la berlina elettrica a trazione integrale

Berlina elegante e sportiva di segmento E, lunga quasi cinque metri e un passo che sfiora i tre metri, la Han monta due motori, uno per asse, con una potenza combinata di 380 kW (517 CV) e ben 700 Nm di coppia. La trazione è integrale elettrica, la velocità massima di 180 km/h e uno scatto 0-100 km/h in 3,9 secondi. La batteria ha una capacità di 85 kWh lordi (82 kWh netti) per un’autonomia, nel ciclo WLTP, di 521 km.

BYD Han, gli interni

I PREZZI La Han è proposta nel solo allestimento Executive, con un prezzo di 70.940 euro: unico optional disponibile, il colore della carrozzeria. Il resto è tutto di serie: rivestimenti in pelle Nappa, schermo centrale da 15,6”, suite ADAS, schermo da 7” per i passeggeri posteriori, che hanno anche i sedili regolabili elettricamente nell’inclinazione, quattro sedili riscaldabili e ventilati, tetto panoramico apribile.

BYD Dolphin, la prima hatchback della casa cinese

Entro la fine dell’anno debutterà anche la prima media di segmento C della casa cinese, realizzata sulla base meccanica della Atto 3: motore anteriore da 150 kW e batteria da 60,5 kWh. Più avanti arriverà anche il modello con batteria da 45 kWh.

BYD Dolphin, gli interni

I PREZZI BYD Dolphin sarà disponibile in quattro livelli di allestimento: i primi due, Active e Boost, con batteria di minori dimensioni, saranno venduti rispettivamente a 30.790 euro e 31.490 euro. Le varianti Long Range con accumulatori da 60 kWh sono disponibili nell’allestimento Comfort, 35.490 euro, e Design a 37.490 euro. I preordini apriranno in estate, con le consegne previste entro la fine dell’anno.

BYD Seal, tre volumi di segmento D in arrivo nel 2024

Il quarto modello della casa cinese si chiama Seal, ed è una berlina di segmento D dalle linee aerodinamiche. L’auto sarà disponibile con due motorizzazioni: una a trazione posteriore, con potenza di 230 kW (313 CV), e una dual motore con trazione integrale, per una potenza combinata di 390 kW (530 CV). La batteria ha una capacità di 82 KWh, per un’autonomia fino a 570 km nel ciclo WLTP. Al momento non sono stati comunicati prezzi e tempi di arrivo sul mercato italiano.

BYD Atto 3, già in vendita in Italia

I primi store arriveranno a Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze grazie agli accordi con alcuni dei principali distributori presenti sul territorio italiano: Autotorino, Barchetti ed Intergea (Theorema e Car Village). Entro la fine dell’anno arriveranno altre città tra cui Como, Bergamo, Udine, Modena, Trento e Bolzano. Nel 2024 la rete distributiva si allargherà anche al centro e sud Italia.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/06/2023