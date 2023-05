Incentivi auto, arrivano i bonus di Regione Lombardia (anche per le km0)

Dodici milioni di euro per il 2023 per rinnovare il parco circolante in Lombardia: contributi che variano dai 1.000 ai 4.000 euro

Durerà fino al 31 ottobre 2023 il nuovo bando con cui Regione Lombardia incentiva l’acquisto di auto a basse emissioni, per favorire il rinnovo del parco circolante e ridurre il carico di inquinanti che attualmente gravano sul territorio lombardo, in particolare nella Pianura Padana, che continua a rimanere una delle aree più inquinate d’Europa.

Incentivi Regione Lombardia 2023: chi accede, quali misure

Regione Lombardia ha stanziato quasi 12 milioni di euro (11.848.000 euro, per l’esattezza) per incentivi destinati alle persone fisiche residenti in Lombardia, validi per l’acquisto di auto benzina, diesel, a metano, GPL, ibride, elettriche o a idrogeno. Il contributo varia da 1.000 euro a 4.000 euro, e vale anche per auto immatricolate dal primo gennaio 2022, intestate a case costruttrici o concessionari (le cosiddette “km zero”).

Tutte le auto acquistate devono emissioni di PM10 inferiori ai 4,5 mg/km, valore già rispettato dall’omologazione Euro6. Per quanto riguarda NOX e CO2, ecco lo schema dei contributi messi a disposizione da Regione Lombardia per il 2023:

Emissioni CO2 Emissioni Nox Incentivi Prezzo massimo (IVA esclusa) 0 g/km Auto a zero emissioni (elettrica o idrogeno) 4.000 euro (1.000 euro senza rottamazione) 45.000 euro < 60 g/km Nox < 85,8 mg/km (Euro6D metano, benzina, GPL, ibride) 2.500 euro 45.000 euro Nox < 126 mg/km (Euro6D diesel) 2.000 euro 45.000 euro Tra 60 e 120 g/km Nox < 85,8 mg/km (Euro6D metano, benzina, GPL, ibride) 2.000 euro 35.000 euro Nox < 126 mg/km (Euro6D diesel) 1.500 euro 35.000 euro

OCCORRE ROTTAMARE Con l’unica eccezione delle auto elettriche o a idrogeno, per le quali è previsto un incentivo da 1.000 euro, per accedere ai contributi occorre rottamare la propria auto inquinante (Euro 2 benzina incluso, Euro 5 Diesel incluso) o mandarla all’estero (solo Euro 5 Diesel). Ancora, occorre essere proprietari del veicolo da rottamare da almeno 12 mesi, ed è obbligatorio mantenere la proprietà di quello acquistato per almeno 24 mesi. Il prezzo base per accedere agli incentivi non tiene conto dell’IVA né di eventuali accessori. L’acquisto dev’essere fatto in concessionarie operanti sul territorio lombardo (l'elenco è disponibile sul sito della Regione nella pagina dedicata al bando).

Gli incentivi 2023 di Regione Lombardia sono cumulabili solo con quelli statali già in essere (qui tutte le informazioni), e che arrivano fino a 5.000 euro per l’acquisto di un’auto a zero emissioni e contestuale rottamazione di un veicolo inquinante. In totale, quindi, per l’acquisto di una BEV, si possono risparmiare fino a 9.000 euro.

Incentivi Regione Lombardia 2023: come accedere al bando

QUALCHE PREZZO Questo vuol dire che il modello d’attacco di Tesla Model 3, recentemente ribassata proprio per entrare nel paniere degli incentivi statali, può essere portata a casa a 32.490 euro (IVA inclusa). La best seller Fiat 500e parte invece da 20.950 euro per il modello con batteria da 23,7 kWh, e da 24.150 euro per quella con batteria da 42 kWh. Pur con tutti i suoi limiti di spazio e autonomia, la piccola smart fortwo parte invece da 16.210 euro.

NIENTE SCONTO ISEE Non sono previste riduzioni in base alla fascia ISEE della famiglia che acquista la nuova auto.

Per poter accedere al bando, occorre rispettare i seguenti requisiti:

il veicolo da radiare deve essere intestato o cointestato al soggetto beneficiario antecedentemente a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda

la radiazione deve essere successiva alla data di apertura del bando

il veicolo acquistato deve essere immatricolato per la prima volta in Italia

l’intestazione o cointestazione al soggetto beneficiario del veicolo acquistato non deve essere antecedente alla data di prenotazione del contributo

il veicolo acquistato deve essere intestato o cointestato al soggetto beneficiario e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi successivi a tale intestazione o co-intestazione

la fattura elettronica deve essere intestata al soggetto beneficiario intestatario o cointestatario del veicolo

l’autovettura acquistata deve essere di nuova immatricolazione o, in alternativa, deve essere immatricolata successivamente al 1° gennaio 2022 e risultare intestata ad un

venditore/concessionario compreso nell’elenco regionale

NON PER LE IMPRESE Gli incentivi sono solo per le persone fisiche (non giuridiche, non imprese), e il beneficiario deve inoltre impegnarsi a rispettare il requisito per cui il veicolo acquistato non venga utilizzato per attività di impresa. Non è possibile inoltre l’acquisto tramite leasing o noleggio a lungo termine.

Per poter ottenere l’incentivo regionale occorre presentarsi in concessionaria, e lì presentare domanda entro il 21 ottobre 2023 (salvo esaurimento delle risorse). Il venditore inserisce i dati del cittadino che beneficerà dell’incentivo, con i dati del veicolo da acquistare e quello da radiare, l’ordine d’acquisto, per poi procedere alla prenotazione del contributo. Il pagamento della marca da bollo - 16 euro - è a carico del cittadino. Il venditore procederà poi alla vendita vera e propria dell’auto, anticipando il contributo sotto forma di sconto, provvedendo poi successivamente a farselo rimborsare da Regione Lombardia previa rendicontazione della vendita e dell’eventuale certificato di rottamazione/esportazione all’estero.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/05/2023