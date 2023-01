Incentivi, si riparte. Quali conferme e quali novità per il 2023

Rientrano in gioco diesel e benzina Euro 6, scompare l'extrasconto per redditi bassi. Date, cifre, fasce CO2: la guida completa

In realtà era tutto già deciso, poiché scritto a chiare lettere in apposito decreto (il Dpcm 6 aprile 2022). Ma non vuoi mai che il nuovo Governo, delle decisioni prese dall'esecutivo precedente, si fosse...dimenticato. E invece gli incentivi auto, come da copione, ci faranno compagnia anche nel 2023. Lo faranno in un modo del tutto simile al 2022, benché con qualche differenza (vedi paragrafi successivi), specie nei confronti della situazione di vigore nel bimestre novembre-dicembre. Arriva la comunicazione ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico: prenotazioni nuovi fondi ecobonus auto (ma anche moto e veicoli commerciali) a partire dalle ore 10.00 di martedì 10 gennaio 2023. Della misura, passiamo quindi in rassegna le cifre e le caratteristiche chiave.

Incentivi auto, nuovo round

Il plafond complessivo destinato agli incentivi 2023 ammonta a 630 milioni di euro, una cifra leggermente inferiore a quella stanziata nel 2022 (650 milioni di euro) e inizialmente prevista, su base annuale, per il triennio 2022-2024. Auto, ma non solo: il fondo serve a sostenere l'acquisto sia di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), sia L1e-L7e (motocicli e ciclomotori), sia N1 e N2 (veicoli commerciali). Concentriamoci sull'ecobonus auto (575 milioni di euro).

190 milioni di euro per veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2;

per veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella g/km CO2; 235 milioni di euro per veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2;

per veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella g/km CO2; 150 milioni di euro per veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km CO2.



Viene dunque rifinanziato il fondo per veicoli benzina e diesel a basse emissioni di classe antinquinamento Euro 6, a secco da giugno 2022 (quanto dureranno, a questo giro?). Da segnalare inoltre che il 5% degli importi delle prime due classi sono riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing commerciale o noleggio.

Incentivi a elettriche e plug-in, ma non solo...

Come si evince, viene confermata la politica di divisione delle auto meritevoli di aiuti nei soliti tre scaglioni di emissioni.

0-20 g/km CO2 (full electric);

(full electric); 21-60 g/km CO2 (plug-in hybrid);

(plug-in hybrid); 61-135 g/km CO2 (full hybrid, mild hybrid, benzina, diesel, GPL, metano).



Tornano gli incentivi per benzina e diesel Euro 6

Identico rispetto al 2022 l'ammontare degli importi unitari, differenti a seconda che la transazione includa o meno la rottamazione della propria vecchia auto.

0-20 g/km CO2: 3.000 euro senza rottamazione, 5.000 euro con rottamazione;

senza rottamazione, con rottamazione; 21-60 g/km CO2: 2.000 euro senza rottamazione, 4.000 euro con rottamazione;

senza rottamazione, con rottamazione; 61-135 g/km CO2: 2.000 euro con rottamazione obbligatoria.



Nota bene: dal 2023 scompare l’extra bonus del 50%, sui modelli delle prime due categorie, a beneficio di persone fisiche con Isee inferiore a 30.000 euro. In vigore dallo scorso 2 novembre, la misura rivolta agli acquirenti con redditi bassi è scaduta il 31 dicembre 2022 e non è stata rinnovata. Quanto alle società di noleggio, invece, il contributo è disponibile solo sulle auto delle prime due fasce ed è di importo dimezzato rispetto a quello per i privati.

Anche in questo caso, stesso identico tetto prezzi per ciascuna delle tre categorie.

0-20 g/km CO2: 35.000 euro IVA esclusa ( 42.700 euro IVA inclusa);

IVA inclusa); 21-60 g/km CO2: 45.000 euro IVA esclusa ( 54.900 euro IVA inclusa);

IVA inclusa); 61-135 g/km CO2: 35.000 euro IVA esclusa (42.700 euro IVA inclusa).



Per le auto, un fondo da 575 milioni di euro

Per poter richiedere gli incentivi 2023 è necessario che il veicolo oggetto dell'acquisto venga immatricolato entro 270 giorni di calendario dal momento della prenotazione del contributo, inoltre che la proprietà venga mantenuta per almeno 12 mesi (24 mesi in caso di società di car sharing o noleggio). Infine, che l'eventuale veicolo rottamato sia intestato al beneficiario (o a uno dei familiari conviventi) da almeno 12 mesi e appartenga a una classe di omologazione inferiore a Euro 5.

Fiat Panda torna a prendere gli incentivi

I concessionari potranno inserire le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it a partire dalle ore 10 di martedì 10 gennaio 2023, gli incentivi sono validi in ogni caso per i contratti sottoscritti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, fino a esaurimento fondi. Per maggiori informazioni, i venditori possono consultare la Circolare del 30 dicembre 2022 emanata dal cosiddetto Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con tutte le indicazioni operative per chiedere il contributo. La trovate qui sotto in allegato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/01/2023