Incentivi per redditi bassi, prenotazioni al via dal 2 novembre

Dall'emanazione del Dpcm alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal decreto alla circolare. Già approvata dal Governo uscente, la misura di una maggiorazione degli incentivi auto rivolta agli utenti con redditi inferiori a una determinata soglia (ISEE fino a 30.000 euro) entra una volta per tutte nella sua fase operativa. A partire dalle ore 10.00 di mercoledì 2 novembre 2022 sarà possibile, da parte dei concessionari, formulare la propria richiesta di rimborso tramite la solita piattaforma web del Ministero dello Sviluppo Economico. Tra le novità autunnali, l'apertura del contributo statale anche alle società di noleggio. Peccato restino esclusi i veicoli benzina e diesel Euro 6: le risorse sono esaurite da tempo, e l'ipotesi di un travaso fondi tramontò sul nascere già allora. In coda all'articolo, la circolare in Pdf con tutte le informazioni circa i documenti necessari ad inoltrare la prenotazione. Breve ripasso del regolamento.

Limitatamente all’acquisto di veicoli di categoria M1 dal grado di emissioni CO2 fino a 60 g/km (auto elettriche, auto ibride plug-in) e ai contratti stipulati tra il 4 agosto 2022 e il 31 dicembre 2022, i cittadini in grado di dimostrare un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 euro possono beneficiare di un incremento del 50% dei contributi finora previsti, sulla base delle risorse ancora disponibili (140 milioni di euro circa per le full electric, 150 miloni di euro circa per le plug-in hybrid). In particolare, gli incentivi vengono così rimodulati:

7.500 euro con rottamazione (o 4.500 euro senza rottamazione) per veicoli con emissioni 0-20 g/km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa (42.700 euro IVA inclusa);



6.000 euro con rottamazione (o 3.000 euro senza rottamazione) per veicoli con emissioni 21-60 g/km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa (54.900 euro IVA inclusa).





Come accennato, l'ecobonus viene esteso anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e secondo la seguente ripartizione dei contributi:

2.500 euro con rottamazione (1.500 euro senza rottamazione) per veicoli con emissioni 0-20 g/km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;



2.000 euro con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per veicoli con emissioni 21-60 g/km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.



Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/10/2022