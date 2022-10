Incentivi 2022, arrivano i nuovi fondi per i redditi più bassi e le colonnine

In Gazzetta Ufficiale il decreto per elettriche, plug-in e colonnine di ricarica: tutti gli incentivi, anche per società e operatori di noleggio

Dopo l’approvazione del DPCM dello scorso agosto, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce una maggiorazione degli incentivi per le auto meno inquinanti (elettriche e plug-in), accogliendo la proposta dell’attuale Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Uno degli ultimi atti del Governo Draghi uscente, volto a favorire il ricambio dell’auto alle famiglie con redditi più bassi.

I NUOVI INCENTIVI 2022 Come da DPCM di agosto, i nuovi incentivi prevedono un aumento del 50% del bonus per le famiglie con reddito ISEE inferiore ai 30mila euro. Questa manovra correttiva si applica solo alle vetture con fascia di emissioni tra 0 e 20 g/km CO2 (quindi le auto elettriche), e con fascia di emissioni tra 21 e 60 g/km CO2 (le ibride plug-in).

PER LE ELETTRICHE Nel caso di auto con emissioni sotto i 20 g/km CO2 , quindi le elettriche, l’acquirente con un reddito inferiore ai 30mila euro potrà contare su un incentivo che passa dagli attuali 3.000 euro a 4.500 euro. Se poi c’è una contestuale rottamazione di un veicolo con classe inferiore a Euro5 , il contributo passa da 5.000 a 7.500 euro. Rimane confermato il vincolo più discusso, ossia che il prezzo dell’auto non deve superare i 35.000 euro (IVA esclusa).

Nel caso di auto con emissioni comprese tra 21 e 60 g/CO2, con un prezzo (sempre senza IVA) inferiore ai 45.000 euro, l'incentivo passa da 2.000 a 3.000 euro; in caso di rottamazione, passano da 4.000 a 6.000 euro.

Incentivi 2022, si amplia la platea dei beneficiari

ANCHE LE SOCIETÀ Il decreto di agosto ha riparato la stortura principale della precedente manovra, che escludeva società e operatori di noleggio. La nuova norma prevede che agli incentivi possano accedere anche le “persone giuridiche che noleggiano le autovetture, purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi''. Occorre comunque ricordare che gli incentivi per le ibride (le auto con fascia di emissioni tra 61 e 135 g/km) sono ormai da tempo andati esauriti.

COLONNINE DOMESTICHE E CONDOMINIALI L’altra importante novità pubblicata in Gazzetta Ufficiale riguarda invece le colonnine di ricarica: il Governo Draghi ha infatti stanziato 40 milioni di euro per l’installazione di colonnine di ricarica, siano esse private o condominiali, prevedendo un contributo dell’80% per acquisto e posa (per un massimo di 1.500 euro, 8.000 nel caso di installazioni condominiali.

ASPETTIAMO LE DISPOSIZIONI Inutile correre sul portale del MiSE per chiedere gli incentivi maggiorati. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale occorre infatti aspettare qualche giorno affinché vengano emanate le disposizioni ministeriali che stabiliscono le modalità con cui accedere alle risorse. Con ogni probabilità, al momento della domanda si dovrà caricare il modulo ISEE con la dichiarazione del reddito familiare, e chiedere l’estensione dell’incentivo. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno le nuove disposizioni.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/10/2022