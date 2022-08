Incentivi: arrivano altri 20 milioni per scooter e moto elettrici

Altri 20 milioni di Euro sono stati stanziati per l'acquisto di scooter e moto elettrici: gli incentivi e come fare per richiederli

A giugno gli ecoincentivi per scooter e moto elettrici erano andati a ruba, fornendo una rapida spinta al mercato dei veicoli a batterie, ma lasciando al palo i due ruote a motore endotermico. A settembre chi vorrà acquistare uno scooter o una moto da ricaricare alla presa di corrente, infatti, potrà beneficiare dei nuovi incentivi in arrivo.

WOW 775: la prova su strada

20 MILIONI La manovra è stata effettuata ufficialmente in data 19 agosto, quando è andata in Gazzetta Ufficiale. Dal fondo destinato alle auto plug-in, infatti, sono stati stanziati 20 milioni di Euro destinati a scooter e moto elettrici. Ecco il testo della legge 122/2022, articolo 40-bis:

VEDI ANCHE

Art. 40-bis (Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1). - 1. Per l'anno 2022, le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono rimodulate. Conseguentemente, le risorse destinate per il medesimo anno alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono ridotte di 20 milioni di euro al fine di incrementare del medesimo ammontare la dotazione della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tra le curve con la Zero FXE, motard elettrica di Zero Motorcycles

GLI SCONTI E COME AVERLI In parole povere altri 20 milioni di Euro da spendere per l'acquisto di scooter e moto elettrici (nella foto qui sopra la Zero FXE che ho provato di recente e più in alto il WOW 775), con uno sconto del 30%, fino a un massimo di 3.000 Euro. Lo sconto sale al 40% del prezzo d'acquisto, fino a un massimo di 4.000 Euro, in caso di rottamazione. Ecco il testo del dpcm del 6 aprile 2022: ''Per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente''. Nei prossimi giorni, sul portale https://ecobonus.mise.gov.it/, dovrebbero essere disponibili.