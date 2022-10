Mercato moto: settembre chiude a -3,6%. Bene le moto, ancora male gli scooter

Settembre difficile per il mercato delle due ruote. Il mese appena trascorso ha fatto registrare un calo delle immatricolazioni del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le cause sono ancora una volta la crisi socio-politica che imperversa e le difficoltà di approvvigionamento di moto e scooter alla rete vendita. A pesare sul risultato ci pensa il momento negativo degli scooter, da diversi mesi il segmento è in difficoltà, mentre ben figurano moto e ciclomotori.

IL PUNTO DI ANCMA “Ci confrontiamo con un 2021 molto positivo e con un contesto attuale ancora condizionato da residuali problemi di approvvigionamento, a cui si aggiungono le incertezze provocate dalla situazione economica e da quella geopolitica. Malgrado questo, non si affievolisce il desiderio di due ruote, soprattutto negli ambiti di mercato tradizionalmente più caratterizzati dalla passione. Una tendenza che, insieme al nuovo protagonismo che negli ultimi le due ruote hanno comunque conquistato nella mobilità urbana, siamo pronti a incanalare e valorizzare in EICMA, il nostro evento espositivo internazionale di novembre, dove l’industria motociclistica porterà a Milano il presente e il futuro del settore”. Così Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), commentando i dati delle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto del mese di settembre diffusi oggi dall’associazione.

SETTEMBRE NERO, ANNO IN CALO Nei 30 giorni di settembre sono stati 22.425 i veicoli venduti, corrispondenti a un calo del 3,6% su settembre 2021. Bene i ciclomotori, in cui rientrano anche gli scooter elettrici che portano nuova linfa a un segmento in crisi profonda fino a qualche mese fa, con 1.748 veicoli immatricolati che portano una crescita del 7,3%. Continua il disallineamento tra gli scooter, che subiscono una flessione dell'11,3% pari a 11.292 veicoli venduti, e le moto che crescono del 5,3% e immatricolano 9.385 mezzi. Tendendo in considerazione l’intero periodo gennaio-settembre il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno vede ancora una lieve flessione, 2,6%. Il trend mensile rispecchia l’andamento annuale: le vendite di moto e ciclomotori sono superiori a quelle del 2021 mentre gli scooter fanno registrare un pesante -10,3%.

I PIÙ VENDUTI Rispetto al mese di agosto non ci sono novità nella classifica dei veicoli più venduti, tra le moto continua il successo della Benelli TRK 502 (moto più venduta anche nei soli 30 giorni di settembre) seguita dalla inossidabile R 1250 GS e dalla Yamaha Ténéré 700. La Multistrada V4 perde due posizioni, cedendo la medaglia di legno alla Keeway RKF125, di gran lunga l’ottavo di litro più venduta. Nessuna variazione nemmeno tra gli scooter, con l’Honda SH 125 in vetta seguito dal Kymco Agility 125 e dal fratello di mezzo SH150. Ancora molto bene il TMAX, il nuovo modello piace molto, a tal punto da confermarsi il quarto scooter più venduto da gennaio a oggi.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Sett 2022 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 6.113 2 BMW R 1250 GS Enduro 3.483 3 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2.385 4 KEEWAY RKF 125 Naked 2.198 5 MOTO GUZZI V7 Naked 2.171 6 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.159 7 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 2.113 8 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 2.096 9 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 2.026 10 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.851 11 YAMAHA TRACER 9 Turismo 1.627 12 YAMAHA MT-07 Naked 1.626 13 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.558 14 HONDA CB 500 X Turismo 1.462 15 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.444 16 KAWASAKI Z 900 Naked 1.412 17 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.377 18 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.288 19 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.124 20 BENELLI LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL Naked 1.120 21 YAMAHA MT-09 Naked 1.084 22 VOGE VALICO 500DS Enduro 1.021 23 BENELLI BN 125 Naked 1.012 24 CFMOTO 650MT Turismo 975 25 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN Enduro 961 26 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 957 27 HONDA CB 650 R Naked 950 28 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 941 29 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 890 30 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 866 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Sett 2022 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 8.459 2 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 6.966 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 6.060 4 YAMAHA TMAX Scooter 5.332 5 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 4.951 6 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 4.837 7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 4.023 8 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 3.872 9 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 3.836 10 SYM SYMPHONY 125 Scooter 3.733 11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3.405 12 HONDA SH MODE 125 Scooter 3.392 13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 3.231 14 YAMAHA XMAX 300 Scooter 3.138 15 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.876 16 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2.074 17 HONDA X-ADV 750 Scooter 1.993 18 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.692 19 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 1.493 20 HONDA FORZA 350 Scooter 1.369 21 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.351 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.228 23 KYMCO AGILITY 125 S Scooter 1.180 24 APRILIA SR GT 125 Scooter 1.075 25 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.017 26 PIAGGIO ONE ACTIVE Scooter 973 27 SEAT MO ESCOOTER Scooter 956 28 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 944 29 KYMCO DTX 360 Scooter 916 30 PIAGGIO MP3 300 Scooter 913 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA