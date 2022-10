Kawasaki EV: la moto elettrica non è che la prima di tre novità

Anche se la parte più ''calda'' dell'autunno è attesa per novembre – nello specifico dall'8 al 13, quando si terrà EICMA – la prima fase di ottobre ha visto l'arrivo a Intermot della nuova Honda CB750 Hornet e della Kawasaki EV, la prima concept elettrica in veste praticamente definitiva.

KAWASAKI ELECTRIC VEHICLE A presentare la nuova moto il General Manager di Kawasaki Motors Europe, il signor Masaya Tsuruno. Tsuruno-san ha sottolineato che il prototipo esposto costituirà la base per una vera produzione futura: se, come affermato dal Presidente di Kawasaki, Hiroshi Ito, arriveranno almeno 3 veicoli elettrici entro il 2022, ne vedremo altri a breve, molto probabilmente a EICMA.

VEDI ANCHE

Kawasaki EV: il concept a Intermot



NON SOLO EV Kawasaki continuerà a produrre motori a combustione interna, ma propulsione elettrica e biocarburanti sono stati presi in considerazione parallelamente alla ricerca sull'idrogeno come possibile soluzione al raggiungimento della neutralità carbonica, ha dichiarato Tsuruno-san. Chissà cosa ci aspetta in futuro!



Pubblicato da Michele Perrino, 06/10/2022