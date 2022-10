Honda svela la nuova CB750 Hornet 2023. Scheda tecnica, versioni e prezzo

Poco a poco, nel corso degli ultimi mesi, sono emersi notizie e dati ufficiali sulla nuova Hornet. Dopo i dettagli sul motore e la ciclistica, Honda esce allo scoperto a Intermot, presentando ufficialmente la nuova CB750, che sarà disponibile anche in versione guidabile con patente A2. Dal punto di vista estetico nessuna sorpresa particolare: la naked media assomiglia alla CB500F, con forme spigolose del frontale, mentre la dotazione è moderna, in linea con quanto già visto sul resto della gamma Honda.

La Honda CB750 Hornet 2023

Del bicilindrico parallelo da 755 cc si conosce vita, morte e miracoli: è stata la stessa Honda a svelarci i dati tecnici un paio di settimane fa, ma facciamo un breve riassunto. Il motore della CB750 è in grado di erogare 92 CV di potenza massima a 9.500 giri/min e 75 Nm di coppia a 7.250 giri/min. La distribuzione compatta Unicam a 8 valvole, caratteristica della gamma CRF, sfrutta canali di aspirazione a vortice e condotti di aspirazione discendenti per assicurare una combustione ottimale. L'albero motore a 270°, poi, promette ottime sensazioni e carattere alla guida. I cilindri sono realizzati con un rivestimento in Ni-SiC (nichel con carburo di silicio) già adottato con successo su modelli ad altissime prestazioni come CBR1000RR-R Fireblade e CRF450R, mentre la trasmissione primaria aziona anche l’albero di equilibratura, col cambio a 6 rapporti che è dotato di frizione assistita e antisaltellamento. Il serbatoio della CB750 Hornet è da 15,3 litri e, grazie al consumo medio dichiarato di 23 km/litro, promette un'autonomia di 340 km.

Honda CB750 Hornet 2023: il bicilindrico da 755 cc

La CB750 Hornet 2023 monta un telaio in acciaio con struttura a diamante di nuova concezione: ha subito una dieta dimagrante se paragonato a quello di una parente stretta, la CB650R, infatti pesa 16,6 kg, contro i 18,5 kg della naked Honda a 4 cilindri. Una struttura solida ma anche leggera, grazie a tubi e piastre di rinforzo, ma anche all'ottimizzazione delle forme e degli spessori, che ha permesso di ottenere un bilanciamento della rigidità in perfetto equilibrio – dicono da Honda – tra prestazioni e maneggevolezza.

Honda CB750 Hornet 2023: la forcella con foderi di un colore rosso acceso

LE SOSPENSIONI La forcella rovesciata a funzioni separate Showa SFF-BP (Separate Function Fork Big Piston) con steli da 41 mm – 130 mm di corsa – vanta piastre di sterzo progettate e disegnate appositamente per la nuova Hornet. La separazione delle funzioni – molleggio su un lato e freno idraulico nell’altro – promette un netto miglioramento della risposta alle variazioni del manto stradale e della qualità di guida in generale. Al posteriore troviamo l'ammortizzatore con leveraggio progressivo Pro-Link regolabile nel precarico su 5 posizioni e il forcellone in acciaio scatolato. L’escursione della ruota è di 150 mm. Completano il quadro l'interasse, di 1.420 mm e il peso che, col pieno di benzina, è di 190 kg, un rapporto peso/potenza, quello della CB750 Hornet, da record di categoria.

FRENI E RUOTE L'impianto frenante della nuova CB750 Hornet 2023 si compone, davanti, di una coppia di dischi da 296 mm con pinze Nissin ad attacco radiale a 4 pistoncini, mentre dietro c'è un disco da 240 mm con pinza a singolo pistoncino. I cerchi in alluminio a 5 razze montano rispettivamente pneumatici 120/70 e 160/60.

La dotazione della nuova Honda CB750 Hornet 2023 prevede anche una suite di aiuti elettronici. L’acceleratore con tecnologia Throttle By Wire offre di serie 4 Riding Mode. Ci sono le modalità Sport, Standard, Rain e User, personalizzabile a piacimento. Ognuna di queste è dotata di differenti impostazioni su parametri come potenza (P), freno motore (EB) e controllo di tarzione (T). In Sport il livello di potenza è fissato a 3, il freno motore e il controllo di trazione HSTC – che è disattivabile – a 1. Nella modalità Standard potenza, freno motore e controllo di trazione sono tutti al livello 2, mentre in Rain la potenza è sul livello 1, il freno motore sul 2 e il controllo di trazione è sul 3. Con la modalità User, infine, è possibile comporre a proprio piacimento i 3 parametri.

Honda CB750 Hornet 2023: il display TFT

STRUMENTAZIONE Per gestire l'elettronica della nuova Hornet c'è un display a colori TFT da 5” ad alta visibilità con 4 differenti modalità di visualizzazione: troviamo tachimetro, contagiri, indicatore del livello carburante, parametri di selezione dei riding mode, marcia inserita e punto di cambiata personalizzabile sul contagiri. La gestiione dei comandi è demandata al blocchetto sinistro. La CB750 è dotata di interfaccia Bluetooth Honda Smartphone Voice Control compatibile sia con Android che iOS: permette di collegare lo smartphone al cruscotto e, tramite l'interfono nel casco, di gestire chiamate vocali, messaggi, musica e navigatore audio. I fari, invece, sono Full LED.

La CB750 Hornet 2023 è disponibile in 4 colorazioni: Pearl Glare White con telaio Metallic Red Flame e forcella anodizzata Red, Graphite Black con telaio Metallic Red Flame e forcella anodizzata Red, Matte Iridium Gray Metallic, Mat Goldfinch Yellow. Il prezzo di lancio della nuova Hornet è di 7.990 Euro franco concessionario.

La nuova Hornet 2023 con le borse morbide e rigide

Tanti gli accessori a disposizione della nuova Hornet: ci sono il quickshifter, la cover monoposto, la sella con impunture disponibile nella finitura grigio/nero, i contrappesi manubrio, la placca che blocca il manubrio, il plexi scuro per il cupolino, gli stickers per le ruote, le pedane pilota e i tamponi laterali paracolpi. Non mancano poi le borse morbide, per serbatoio e sella, le borse laterali semirigide e le manopole riscaldabili. Per facilitare la scelta, gli accessori sono stati raggruppati in 3 allestimenti: Pacchetto Sport (Quickshifter, cupolino, sellino monoposto e pedane sportive), Pacchetto Style (contrappesi manubrio, placca superiore manubrio, tank pad, stickers ruote, tamponi laterali antiurto), Pacchetto Touring (Valigie laterali semirigide, borsa da serbatoio e borsa da sella).

Pubblicato da Michele Perrino, 04/10/2022