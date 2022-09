Novità Honda 2023: come cambiano CB1000R, Monkey e Rebel 500

A breve sarà tempo di EICMA e prima ancora di Intermot, in questi appuntamenti vedremo le grandi anteprime per il 2023, ma nel frattempo c’è chi come Honda inizia ad anticipare gli aggiornamenti a modelli 2023 che non subiranno stravolgimenti ma piccole migliorie o variazioni cromatiche. Dopo NT1100, Forza 750 e X-ADV è tempo di scoprire come si aggiornano CB1000R, Rebel 500 e Monkey 125.

BLACK AND… BORDEAUX La maxi naked CB1000R è stata rinnovata in occasione del model year 2021 (qui il link alla prova video), sempre in quell’anno Honda ha affiancato al modello standard anche la vrsione più pregiata e ricercata “Black Edition”, caratterizzata dalla cura maniacale dei dettagli. Questa versione è confermata per il 2023 con un aggiornamento estetico a livello del serbatoio, ora personalizzato con un accento grafico grigio e logo “CB”. Riceve invece un nuovo colore denominato ‘Bordeaux Red Metallic’ la versione base, che prevede ora il telaietto reggisella di colore nero. Nessuna aggiornamento a ciclistica o motore, che rimane il confermato 4 in linea da 145 CV di potenza massima.

BOBBER “EU STYLE” Meno ingombrante delle Bobber a stelle e stisce la Rebel 500, moto custom tra le più apprezzate d’Europa, anche grazie alla facile con cui si lascia condurre, specialmente per l’altezza della sella e il peso ridotti, sarà disponibile nel 2023 in due colorazioni: ‘Mat Gunpowder Black Metallic’ e ‘Pearl Smooky Gray’. Come per la CB1000R, anche per la Rebel 500 c’è la versione più “pregiata” S, dotata di cupolino intorno al faro, soffietti copristeli sulla forcella e cucitura speciale del rivestimento sella, per lei ci sarà la nuova colorazione ‘Titanium Metallic’. Anche in questo caso nessuna novità per motore, ciclistica o dotazione, l’intero pacchetto viene confermato.

SIMPATICO ED EFFICIENTE E infine il Monkey 125, mitica moto a ruote basse dal grande appeal e dalla storia affascinante. Vera icona della spensieratezza su due ruote, per il 2023 riceve aggiornamenti delle colorazioni che rendono omaggio al primo originale design degli anni Sessanta. Sarà infatti disponibile in Italia nei confermati ‘Banana Yellow’ e ‘Pearl Nebula Red’ ma ora con rivestimento sella a scacchi e telaio/forcellone in tinta con il serbatoio. Ma non è tutto in questo caso qualche piccola grande modifica c'è: a spingere il Monkey ci sarà il nuovo motore Euro 5 di derivazione MSX Grom, il cambio è stato rivisto così come le molle degli ammortizzatori posteriori.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 28/09/2022