Novità Honda 2023: come cambiano X-ADV, Forza 750, NC750X e NT1100

In attesa delle novità in arrivo a EICMA Honda aggiorna colori e grafiche dei suoi best seller X-ADV, Forza 750, NC750X e NT1100

Tutti sono in attesa delle novità Honda per la prossima stagione, i riflettori sono puntati sulla nuova piattaforma 750 cc, con la già annunciata Hornet – pronta a tornare ad avere un ruolo da protagonista nel segmento delle naked – e la “spiata” Transalp 750. Voci di corridoio dicono che il nuovo motore verrà utilizzato anche per ulteriori modelli in arrivo in futuro,magari una sportiva media più competitiva dell’attuale CBR650R, ma in attesa dei “top player” la Casa dell’Ala ci anticipa alcune novità per i giocatori già in rosa. E non dei “giocatori” qualunque, bensì quattro dei modelli europei più popolari di Honda: X-ADV, NC750X, Forza 750 e NT1100 tutti aggiornati nelle colorazioni e nelle grafiche.

Nessuno stravolgimento per il primo SUV a due ruote, che ha dato vita da un vero e proprio nuovo trend, quello degli scooter ADV. Confermato il motore da 58 CV con trasmissione DCT e riding mode, così come la ciclistica e la dotazione elettronica. La novità è l’arrivo della nuova colorazione ‘Shasta White’, con grafica ‘Big Logo’, che va ad affiancare le confermate ‘Mat Ballistic Black Metallic’, ‘Mat Iridium Gray Metallic’ e ‘Pearl Deep Mud Gray’ (ora tutte con dettagli scuri delle plastiche in ‘Graphite Black’).

Sulla stessa base tecnica dell’X-ADV nasce il Forza 750, anche lui invariato rispetto al modello attualmente in commercio. Per lo scooter sport/GT di Honda verranno introdotte tre nuove colorazioni, al confermato ‘Mat Jeans Blue Metallic’ (ma con ritocchi ai dettagli in plastica scura), si affiancano i nuovi ‘Mat Ballistic Black Metallic’, ‘Pearl Glare White’ e ‘Iridium Gray Metallic’.

La crossover NC750X è stata aggiornata di recente e, per il momento, non viene inclusa tra le moto da aggiornare con il nuovo motore bicilindrico parallelo, simile per cilindrata ma pare (dato che di dati ufficiali ancora non ce ne sono) decisamente più sportivo nell’indole. La NC750X, invece, punta su efficienza e versatilità… oltre a tre nuove colorazioni: al confermato ‘Mat Ballistic Black Metallic’ (ma con nuovi dettagli in grigio scuro), si affiancano i nuovi ‘Mat Jeans Blue Metallic’, ‘Pearl Deep Mud Gray’ e ‘Candy Chromosphere Red’.

È arrivata sul mercato quest’anno, ma la Crossover Touring NT1100, che tanto ha in comune a livello tecnico con la best selle Africa Twin 1100 (qui alle prese con le altre enduro stradali nella nostra comparativa) s’è già rifatta il guardaroba. Oltre alle confermate Pearl Glare White’ e ‘Mat Iridium Gray Metallic’ sarà disponibile anche la colorazione ‘Gunmetal Black Metallic’, un elegante nero lucido che, si sa, va bene per ogni occasione.