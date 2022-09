Nuova Honda Hornet: nuovi dettagli su ciclistica e peso

In casa Honda sono attesi grandi ritorni: da una parte c'è la nuova XL750 Transalp, ma dall'altra c'è il Calabrone – la Hornet – che è pronto a svolazzare nei concessionari in una nuova veste, con un motore che è stato svelato pochi giorni fa. Dopo i dettagli sul bicilindrico da 755 cc, ora, spuntano nuovi dettagli sulla ciclistica.

NUMERI ALLA MANO Dopo il motore da 92 CV a 9.500 giri/min e 75 Nm a 7.250 giri/min con scoppi irregolari, tipici del manovellismo a 270°, ora sbucano alcuni dati di omologazione dalla Svizzera. A riportare queste informazioni è Motorrad che svela la misura degli pneumatici della Hornet – 120/70 all'anteriore e 160/60 al posteriore – e il suo peso in ordine di marcia, indicando il valore di 190 kg.

QUALCHE CONFRONTO Numeri, quelli della nuova Hornet, in linea con quelli di un'altra giapponese del segmento, la Yamaha MT-07. La naked di Iwata, con un bicilindrico parallelo di poco più piccolo – 689 cc – fa segnare 184 kg di peso in ordine di marcia, quindi un valore del tutto simile. Diversa, invece, la scelta dello pneumatico posteriore, più grande sulla Yamaha – 180/55 – nonostante i quasi 20 CV in meno rispetto alla moto di Tokio. Numeri che fanno pensare che la nuova Hornet sia un moto stabile, a caccia di maggiore agilità rispetto alla MT, già fun bike con le sue geometrie, nonostante lo pneumatico di maggior sezione. Un poco per volta si sa sempre di più del nuovo Calabrone, grande atteso a EICMA.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/09/2022