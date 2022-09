Intermot 2022: il primo salone autunnale pronto al via. Novità e info

Dopo lo stop forzato nel 2020 a causa del Covid torna Intermot, il salone dedicato alle novità moto, scooter e mobilità elettrica. La fiera animerà Colonia tra il 4 e il 9 ottobre con aree espositive dove ammirare e toccare con mano le anteprime 2023, un’area esterna dove entusiasmarsi con le evoluzioni degli stunt rider alle prese con la finale del European Street Freestyle Championship e tanto altro ancora.

La kermesse tedesca torna a prendersi il suo posto tradizionale nel calendario, andando ad aprire la stagione tanto attesa dei saloni autunnali che anticipano le novità della prossima stagione motociclistica, che si chiuderà con l’edizione 2022 di EICMA. Oltre ai grandi costruttori che esporranno i propri veicoli per i visitatori ci saranno padiglioni dedicati alla personalizzazione, con accessori e abbigliamento acquistabili in loco, ma anche aree in cui seguire talk che avranno come tematiche la mobilità del futuro, la sicurezza dei motociclisti.

AREA TEST RIDE Sempre nell’area esterna ai padiglioni ai visitatori di Intermot 2022 verrà offerta la possibilità di provare con mano moto e scooter di loro interesse, dai 125 per i sedicenni alle moto di grossa cilindrata. Non mancherà poi uno speciale circuito di prova dedicato alla mobilità elettrica: pedelec, monopattini elettrici, scooter e moto a zero emissioni.

VEDI ANCHE

Il Salone di Colonia aprirà i battenti i 4 ottobre, ma le prime giornate saranno dedicate esclusivamente agli addetti di settore mentre dal 6 ottobre 2022 la manifestazione sarà aperta a tutti gli appassionati. I battenti apriranno tutte le mattine alle ore 09:00 mentre la chiusura avverrà alle ore 18:00.

I tagliandi d’ingresso sono acquistabili sul sito di Intermot 2022 (qui il link), il prezzo del biglietto giornaliero è di 20 euro mentre per due giornate il prezzo è di 26 euro. Non mancano poi sconti per studenti, anziani e disabili. Al momento in Germania non sono previste restrizioni per il Coronavirus ma l’ente fieristico consiglia comunque di adottare un atteggiamento responsabile.

A Intermot ci saranno tutti i maggiori produttori di moto e scooter, particolare attenzione sarà rivolta a BMW che “giocherà in casa” e potrebbe presentare alcune delle moto di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa, ma è molto probabile che anche Honda possa presentare una tra l’annunciata Hornet e la “pizzicata” Transalp 750. Grandi e piccoli produttori saranno distribuiti equamente nei padiglioni per garantire un flusso costante presso tutti gli stand. Horex, KSR con il marchio Royal Enfield, il Gruppo MSA con Voge, il Gruppo Piaggio con i marchi Aprilia, Moto Guzzi e Vespa oltre a Suzuki si presenteranno nel padiglione 7. Benelli, Kawasaki e Zero, tra gli altri, si trovano al Padiglione 8. BMW Group, Energica, Honda, KTM e Triumph esporranno invece le loro novità nel padiglione 9.

Le defezioni più importanti sono quelle di Yamaha e Ducati, che esporranno le loro novità a EICMA. In realtà la Casa di Borgo Panigale ha già iniziato a mostrarci alcune sue anteprima con l'ormai tradizione serie streaming Ducati World Premiére, sugli schermi sono già apparse una Streetfighter in serie limitata e la Ducati Monster SP ma le novità non sono certo terminate.