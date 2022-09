Nuova Kawasaki ZX-4R: l'attesa potrebbe essere finita. Il video teaser

Kawasaki ha già presentato in Italia l'ultima evoluzione della supersportiva ZX-10R 2023, ma anche le più piccole Ninja 650, Ninja 400 e Ninja 125. Del ritorno della ZX-4R, supersportiva 400 con motore a 4 cilindri, invece, si è solo sentito vociferare fino ad oggi, ma le cose potrebbero presto cambiare: Kawasaki Indonesia ha infatti pubblicato un video teaser che potrebbe riguardarla da vicino.

VEDI ANCHE

IN GRAN SEGRETO Non un'immagine, non un dato. Quel che si sa sulla 400 a 4 cilindri è che potrebbe ereditare dalla sorellina minore ZX-25R – disponibile solo in Asia – parte della ciclistica. La chicca, naturalmente, sarebbe rappresentata dal motore plurifrazionato, una piccola bomba a orologeria accreditata di 80 CV e regimi di rotazione da paura.

LA PRESENTAZIONE L'appuntamento con la ZX – nel video teaser viene nominata solo questa sigla – è per il 1 ottobre alle 8.00 ora locale, vale a dire alle 3 di notte in Italia. Solo in quel momento sapremo se davvero si tratta della famigerata ZX-4R, ma soprattutto se c'è qualche chance di vedere la piccola supersportiva anche in Europa.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/09/2022