Kawasaki: il ritorno di Z400 e Ninja 400 in versione Euro 5

Kawasaki riporta in strada Z400 e Ninja 400, naked e carenata infatti sono ora omologate Euro5. Il 2022 è l’anno che celebra il 50° anniversario dall’introduzione della prima Z (1972), quindi quale momento migliore per la nuova versione dellla Z400? Scopriamo le caratteristiche delle due moto di Akashi guidabili con patente A2.

Z400 e Ninja 400 2023

LA NAKED Nel telaio a traliccio trova ora spazio un bicilindrico parallelo raffreddato a liquido da 399 cc che risponde alla normativa Euro 5 ed eroga 45 CV e 37 Nm di coppia a 8.000 giri/min, mentre la frizione è assistita con sistema antisaltellamento. La Z400 può contare su un'altezza della sella di 785 mm ma è disponibile anche la sella opzionale Ergo-fit di Kawasaki, che migliora il comfort per i motociclisti più alti.

VEDI ANCHE

La Kawasaki Z400 2023



LA SPORTIVA Gli appassionati delle corse troveranno nella Ninja 400 la moto che ha corso e vinto nel WorldSSP300. La Ninja 400 è anche la prescelta dall'attuale campione SSP300, Adrian Huertas. Per la sportiva sono confermati il telaio a traliccio tubolare e i freni a disco da 286 mm e 193 mm. Anche la Ninja 400, come la Z, è dotata di una frizione assistita-antisaltellamento con uno sforzo alla leva ridotto del 20%.

La Kawasaki Ninja 400 2023

DISPONIBILITÀ E PREZZI Kawasaki non ha ancora divulgato informazioni relativamente alla disponibilità dei due modelli, né in merito ai prezzi. Quel che sappiamo è che la Z400 sarà disponibile nelle colorazioni verde/nera o bianca/nera, mentre la Ninja 400 sarà in vendita in verde/nero – con una predominanza del primo colore – e nera con particolari verdi. Tenendo conto che la Z400 nel 2020 costava 5.690 Euro, mentre la Ninja 400 aveva un prezzo di 6.390 Euro, possiamo supporre che la naked vada a piazzarsi poco al di sotto dei 6.000 Euro, con la sportiva intorno a quota 6.500 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/06/2022