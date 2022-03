Kawasaki Versys 650 2022: regina di versatilità, ma più moderna. La prova

La Versys 650 è uno dei cavalli di battaglia Kawasaki, soprattutto in Italia, dove svetta per numero di vendite rispetto agli altri paesi in Europa. Nel 2022 la crossover di Akashi si aggiorna esteticamente e nella sostanza. Sarà ancora versatile come dice il suo nome? Vi racconto come è fatta e come va dopo la prova su strada.

Kawasaki Versys 650 2022

A colpo d’occhio la Versys 650 è rimasta fedele alle forme del modello precedente, ma nel 2022 risulta più moderna e sportiva. Mi piace il nuovo frontale, più appuntito – molto simile a quello della sorellona Versys 1000 – così come le nuove luci full LED, che le conferiscono un bello sguardo. Nuovo è anche il cupolino – regolabile manualmente su 4 posizioni – più protettivo, a detta di Kawasaki.

Niente di nuovo sul fronte del bicilindrico parallelo da 649 cc raffreddato a liquido, abbinato al cambio a 6 marce: 67 CV a 8.500 giri/min per 61 Nm di coppia a 7.000 giri/min, ma c'è anche la versione da 48 CV per i possessori di patente A2. Le novità però arrivano sul fronte elettronica con la Versys 650 2022 che offre ora il controllo di trazione KTRC, settabile su 2 livelli o escludibile tramite il pulsante sul blocchetto di sinistra. Allo stesso modo arriva anche una nuova strumentazione, col display TFT a colori da 4,3'' dotato di connettività bluetooth tramite l'app Rideology di Kawasaki. La presa USB, invece, è optional.

Kawasaki Versys 650 2022 Tourer Plus

Riconfermata anche la ciclistica, col telaio tubolare a diamante in acciaio rinforzato, la forcella da 41 mm a steli rovesciati – regolabile in estensione e precarico – e il monoammortizzatore asimmetrico dotato di pomello – una chicca – per la regolazione del precarico. Tutto uguale anche per quanto riguarda l'impianto frenante, che si affida a una coppia di dischi a margherita da 300 mm davanti – le pinze sono a 2 pistoncini – mentre dietro c'è un disco da 250 mm, sempre a margherita, con pinza a singolo pistoncino. Cerchi da 17'' naturalmente, con pneumatici 120/70 e 160/60, mentre il peso in ordine di marcia tocca quota 219 kg, 2 in più rispetto alla precedente versione.

VEDI ANCHE

Kawasaki Versys 650 2022: la prova su strada

In sella la Versys 650 2022 si fa subito apprezzare per la comodità: il mono è morbido, la seduta soffice il giusto e il manubrio è proteso lì davanti a me, permettendomi una posizione davvero naturale e confortevole. La scheda tecnica riporta un'altezza sella di 845 mm – contro gli 840 mm del m.y. 2021 – ma quel che conta è che, complice la cedevolezza del mono e la sciancratura, poggiare entrambe le suole degli stivali a terra, per me che sono 180 cm, è facile. Anche i meno alti, insomma, riusciranno a sistemarsi e toccare l'asfalto senza sentirsi sui trampoli... E – se ve lo stavate chiedendo – il cavalletto laterale si toglie e si mette con facilità. Discorso diverso per i più alti, che forse alla lunga patiranno un po' le ginocchia rannicchiate, per via della vicinanza tra sella e pedane.

TUTTO CHIARO Il nuovo display TFT e i comandi dei blocchetti funzionano molto bene. Il primo è ben leggibile – non grandissimo – e riporta tutte le informazioni del caso, mentre scorrere tra le varie info è facile e intuitivo: si comanda tutto tramite il blocchetto di sinistra e anche cambiare il livello di intervento del Kawasaki Traction Control è velocissimo. Davanti a me ho un bel tratto autostradale, quindi cupolino tutto su – servono 2 mani, quindi è un'operazione che si fa bene da fermi – e si parte.

AGILE E COMODA I primi metri mettono subito in luce l'ottima agilità della nuova Versys 650 anche in città: a dispetto delle dimensioni è leggera davanti, ma mai nervosa. Mi viene subito in mente la sorellona Versys 1000 S Grand Tourer che ho provato lo scorso anno – anche lei abbastanza agile, a dispetto delle dimensioni – ma c'è poco da fare, qu i kg in meno si sentono e rendono tutto più semplice. I comandi sono morbidi e facili da azionare – le leve di freno e frizione sono regolabili – e appena tiro la prima pinzata – il freno anteriore è potente e modulabile, quello posteriore ha una corsa un po' lunga ma aiuta – la forcella affonda copiosamente. Wow, quanto è morbida! Una taratura soft per forcella e mono, che permette di copiare molto bene tutte le asperità e di godere di un comfort davvero ottimo.

Kawasaki Versys 650 2022 su strada

BRILLANTE SENZA ESAGERARE Questo motore non è cambiato – è stato ''accordato'', dicono in Kawasaki – e mi era piaciuto molto solo pochi mesi fa quando ho guidato la Z650RS (sulla quale si esprime un po' diversamente). Non ti mette mai in difficoltà, ma è brioso da subito e se gli tiri... il collo non ti delude. Mette in mostra anche una buona elasticità – qualche volta, povero, ne ho abusato davvero – ed è praticamente esente da effetto on-off. Tutto perfetto? Quasi...

IN AUTOSTRADA Il piccolo neo della Kawasaki Versys 650 lo trovo in autotrada, intorno ai 6.000 giri, per l'appunto a circa 130 km/h, quando spuntano un po' più vibrazioni ad alta frequenza del solito su manubrio e pedane. Ma mi basta scegliere una velocità leggermente inferiore o superiore e il gioco è fatto, tutto torna ad andare alla grande. Anche perché la carenatura inferiore offre una protezione ottima e le mie gambe sono assolutamente nella bolla, mentre la sella mi coccola, non facendomi sentire i km (a fine giornata saranno oltre 350!). Il cupolino invece, anche in posizione tutta rialzata, lascia scoperte le spalle e una buona metà del casco: insomma, chi ha intenzione di macinare centinaia di km in autostrada vorrà certamente quello maggiorato.

Kawasaki Versys 650 2022: qui la versione Tourer Plus

SEMPLICEMENTE VERSYS Dall'incontro tra Versatyle e System, nasce lei, Versys. Una moto davvero versatile, capace di accompagnare con facilità e impegno – quasi – 0 nel tragitto casa-ufficio così come nella gira fuori porta, ma anche nel tour di 300 km – a proposito, col pieno ne ho fatti 360, media di 19 km/litro, ma si può fare di meglio – regalando comfort e piacere di guida tra le curve, dove è sempre sincera e piacevole. Che poi, se la si vuole mettere giù da viaggio...

Kawasaki Versys 650 2022: la base e la Tourer Plus a confronto

La Kawasaki Versys 650 è già disponibile nelle concessionarie – e anche per le prove nei demo ride! – in 3 colori: verde e nera, grigia

nera e rossa, oppure tutta nera, con prezzi a partire da 8.390 Euro per la versione dark, mentre per le altre ne servono 8.540. Quest'anno viene proposta in varie declinazioni – Urban, Tourer, Tourer Plus e Grand Tourer – in un crescendo di dotazioni tra bauletto, borse, paramani, protezione serbatoio, faretti aggiuntivi e cupolino maggiorato (fino ai 10.790 Euro per la più ricca).

Motore 2 cilindri, Euro 5 Cilindrata 649 cc Potenza 67 CV a 8.500 giri/min Coppia 61 Nm a 7.000 giri/min Peso 219 kg o.d.m. Prezzo da 8.390 Euro

Pubblicato da Michele Perrino, 31/03/2022