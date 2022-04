Kawasaki svela la Ninja H2R naked: il video teaser

Spoiler! Quella che sto per mostrarvi è davvero una Kawasaki Ninja H2R in versione naked, ma non si tratta di un'incredibile anteprima mondiale organizzata dalla Casa di Akashi. A realizzarla è stato un appassionato e si tratta di un modellino in scala 1/12 Tamiya della Ninja H2R modificata. Buon video e... buon pesce d'aprile!

DA YOUTUBE Il video arriva dal canale Kota Scale Model, dove lo youtuber realizza video delle sue moto in miniatura personalizzate. Quasi 16 minuti di filmato per vedere lo scrupoloso assemblaggio di ogni componente nei minimi dettagli... Certo non sarà una vera Kawasaki Ninja H2R naked, ma certamente avrà un prezzo più abbordabile.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/04/2022