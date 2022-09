Kawasaki Z125 e Ninja 125: anche le ottavo di litro in versione 2023

Kawasaki presenta Z125 e Ninja 125 in configurazione 2023: scopriamo come cambiano le moto guidabili a 16 anni con patente A1

Siamo a settembre ma già iniziano a farsi notare i primi modelli 2023. Kawasaki ha presentato le nuove Z400 e Ninja 400 – tornate a listino grazie al motore Euro 5 – e più recentemente le rinnovate Z650 e Ninja 650. Ora, invece, tocca alle piccole di casa, Z125 e Ninja 125.

La Kawasaki Z125 2023

VEDI ANCHE

CARATTERISTICHE Le due moto destinate ai giovanissimi e guidabili già con patente A1 a 16 anni, restano fedeli alle origini: telaio a traliccio di tipo tubolare che ospita l'esclusiva sospensione posteriore Uni-Trak di Kawasaki, motore monocilindrico a 4 tempi da 125 cc per 15 CV dotato di avviamento elettrico e cambio a 6 marce, mentre l'impianto frenante è con ABS. Entrambi i modelli sono dotati di strumentazione digitale e offrono anche il sistema Ergo-Fit di Kawasaki, con differenti selle disponibili come accessorio per modificare l'altezza in base alle preferenze del pilota.

Kawasaki Ninja 125 2023



NUOVE LIVREE I nuovi mix di colori per Z125 e Ninja 125 2023 saranno rispettivamente Candy Lime Green/Metallic Spark Black e Pearl Storm Gray per la naked, mentre la carenata sarà in vendita in versione Lime Green/Ebony. Kawasaki non ha ancora ufficializzato tempi di arrivo e prezzi.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/09/2022