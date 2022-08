Kawasaki: modalità ibrida, elettrica o full power. Come funzionano?

Alla 8 Ore di Suzuka Kawasaki ha mostrato le sue novità ibride ed elettriche. Ma come funziona il motore ibrido col cambio semiautomatico? Come viene gestito il passaggio da modalità elettrica a endotermica? Oggi cerchiamo di fare chiarezza.

IL FUNZIONAMENTO Dai brevetti Kawasaki – svelati da CycleWorld – è possibile conoscere il funzionamento del motore bicilindrico che è abbinato a un'unità elettrica: il risultato dovrebbe essere una moto con prestazioni da 650 ma con consumi da moto di categoria inferiore. Il bicilindrico, probabilmente di provenienza Z400/Ninja 400 – ora disponibili in versione Euro 5 –, sarà affiancato da un motore elettrico: quest'ultimo sarà in grado di garantire da una parte una piccola autonomia elettrica – probabilmente nelle manovre a bassa velocità o per poche centinaia di metri –, dall'altra una generosa spinta quando chiamato in causa insieme al bicilindrico. Sembra che il motore elettrico, raffreddato a liquido, sia posizionato sopra la trasmissione e collegato a essa proprio come quello endotermico, il che significa che entrambi funzionano col cambio a 6 marce.

SEMIAUTOMATICO Per meglio destreggiarsi tra alimentazione elettrica/ibrida e classica, quindi, niente leva della frizione né leva del cambio, che sono invece gestiti da una centralina. Ci sono però dei pulsanti al manubrio, sul blocchetto sinistro, per gestire in modo semiautomatico il passaggio alla marcia inferiore o successiva. Allo stesso modo, sul blocchetto destro, il tasto Boost, per ottenere il massimo delle prestazioni da entrambi i motori, anche se normalmente il passaggio da elettrico a termico e viceversa dovrebbe essere automatico. La Kawasaki ibrida sarà quasi certamente a EICMA e lì potremo conoscerla meglio.

