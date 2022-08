Kawasaki, Ibrida ed elettrica sfilano alla 8h di Suzuka

SFILATA D'ONORE Per i costruttori nipponici la 8h di Suzuka non è un appuntamento qualunque, è come una giostra medioevale in cui i migliori cavalieri si sfidano all'interno dell'ottovolante giapponese in 8 ore di guida al limite per vedere chi ha l'accoppiata moto/pilota più competitiva... questione d'onore. Kawasaki ha scelto questa cornice, facendo quasi una pernacchia a tutti gli altri costruttori del Sol Levante, i suoi prototipi di moto ibrida ed elettrica. S'è trattato di una sfilata e nulla più, ma è bastato per far capire ai presenti che la Casa di Akashi ha preso a cuore il tema della mobilità sostenibile e ha lavorato sodo per farsi trovare pronta nel breve, anzi brevissimo, periodo.

STATO AVANZATO Come vi anticipavo qualche giorno fa, le moto in versione definitiva (o quasi) saranno esposte durante la prossima edizione di EICMA, ma quelle che hanno sfilato sul rettilineo principale del circuito di Suzuka erano moto già molto vicine alla produzione. L'elettrica ricorda per forma e dimensione le Z250 ma verosimilmente il suo motore elettrico sarà equivalente per prestazioni e omologazione a un 125 cc. Interessante il posizionamento di quello che sembra essere il pacco batterie, leggermente ruotato in avanti e posizionato poco sopra il motore, la trasmissione finale è a catena e non a cinghia come capita spesso di vedere sulle elettriche. A destar ancora più curiosità è il prototipo della moto ibrida, nessun costruttore aveva ancora intrapreso questa strada mentre Kawasaki sembra crederci per davvero. La Casa di Akashi non è nuova nell'intraprendere sentieri ''non battuti'', lo ha fatto con le moto sovralimentate e potrebbe farlo anche con le moto ibride, permettendo a chi acquisterà una moto con questa tecnologia di sfuttare i vantaggi della propulsione green in termini di accesso alle zone interdette ai veicoli termici senza avere lo stress della scarsa autonomia.

ALZATE IL VOLUME I colleghi di Autoby presenti alla manifestazione hanno catturato un'interessante video dei due prototipi durante la loro passerella. L'elettrica non lascia sorpresi, silenziosa come tutte le altre elettriche attualmente in commercio, a catturare l'attenzione è il prototipo ibrido, che entra sul rettilineo in rigoroso silenzio prima di far partire il suo bicilindrico. Qui sotto il video in questione

Pubblicato da Danilo Chissalè, 10/08/2022