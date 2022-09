Kawasaki Z650 e Ninja 650 2023: Full LED e controllo di trazione. Tutte le novità

Già si parla di Kawasaki ibride ed elettriche, ma per oggi torniamo a trattare le novità più... tradizionali. Nello specifico parliamo di Z650 e Ninja 650 che per il 2023 si aggiornano – come è succeso anche a Z400 e Ninja 400 – e vedono l'arrivo, tra le altre, del controllo di trazione KTRC. Scopriamo tutte le novità.

PIÙ SICURE La novità più importante è certamente l'introduzione del controllo di trazione KTRC, settabile su 2 livelli o disinseribile. Al livello 1 il sistema aiuta la gestione della perdita di aderenza, pur permettendo la normale guida tra le curve. Con il livello 2 l'intervento del controllo di trazione è più invasivo, ecco quindi che si adatta a condizioni di guida più impegnative, come su strade non completamente asfaltate o bagnate. Il KTRC, tuttavia, è anche disattivabile, per chi vuole gestire col proprio polso destro tutta la cavalleria delle verdone.

La Kawasaki Z650 2023

PIÙ VISIBILI Ma le novità dei m.y 2023 non finiscono qui ed entrambe le moto beneficiano di luci Full LED, indicatori di direzione inclusi. Per Z650 e Ninja 650 anche una nuova chiave che richiama il design di quella presente su Versys 650.

NON CAMBIANO La dotazione tecnica di base resta la stessa: bicilindrico parallelo da 649 cc capace di 68 CV a 8.000 giri/min e 64 Nm a 6.700 giri con frizione antisaltellamento, telaio a traliccio di tipo tubolare, sospensione orizzontale back-link con regolazione del precarico. Entrambe sono poi disponibili anche in versione 35 kW, per soddisfare i requisiti della patente A2.

La Kawasaki Ninja 650 2023

NUOVI COLORI Le due moto 650 di Kawasaki guadagnano anche nuove colorazioni 2023 (le trovate nella gallery): la Z650 è disponibile in Metallic Spark Black/Metallic Flat Spark Black, Metallic Phantom Silver/Metallic Carbon Gray e Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony, mentre la Ninja 650 in Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony e Lime Green/Ebony. Kawasaki non ha ancora comunicato la data di uscita né i prezzi, ma possiamo fare qualche ipotesi: il prezzo della Z650 2022 parte da 7.290 Euro, mentre quello della Ninja 650 da 8.190 Euro, il che fa pensare che circa 500 Euro in più, vale a dire 7.800 Euro e 8.700 Euro, siano sufficienti per portarsi a casa le due novità. Quando le vedremo? Con buona probabilità a EICMA, magari su strada già dai primi mesi del 2023.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/09/2022