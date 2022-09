Kawasaki: ecco la ZX-10 2023. Come cambia la "Ninja"

Emblema del compromesso tra potenza ed equilibrio, la Kawasaki Ninja ZX-10R fa di questo connubio uno dei suoi punti di forza, una race replica efficace ma non estrema e intimidatoria, proprio come ho avuto modo di verificare personalmente in occasione del primo contatto con il model year 2022. A un anno di distanza la Casa di Akashi presenta il model year 2023, caratterizzato da tante conferme, a partire dalle due versioni: la ZX-10R e la più “race oriented” ZX-10RR.

Kawasaki ZX-10 2023: ancora disponibile in due versioni

CONFERMATA A livello estetico non ci sono stravolgimenti, rimane la carenatura a basso coefficiente di resistenza aerodinamico con appendici aerodinamiche integrate con il frontale caratterizzato dai nuovi fari a LED. Oltre il cupolino, al cento del ponte di comando viene confermata anche la strumentazione TFT a colori, di facile lettura, dotata di connettività Bluetooth con cui interfacciare l’app per smartphone Rideology di Kawasaki, che fornisce vari aggiornamenti sullo status della moto anche quando non si è in sella.

VI AIUTA REA Non è un segreto che allo sviluppo della moto abbia giovato la presenza del Kawasaki Racing Team e dell’esperienza di un campione del calbrio di Jonathan Rea. Gli aiuti elettronici sulla Ninja sono molteplici ed includono: il cruise control, i rider modes e il KCMF -Kawasaki cornering management function – ossia la funzione che offre la migliore trazione in uscita di curva in tutte le condizioni di guida.

4 IN LINEA OLD SCHOOL Sotto le carene ancora una volta trova posto il 4 cilindri in linea da 998 cc, un motore affidabile e costantemente evoluto, capace di erogare nella configurazione standard 203 CV a 13.200 giri/min, potenza che sale a 213 CV a 14.000 giri/min con air box in pressione sulla più sportiva versione RR. Al motore è abbinata una frizione assistita e antisaltellamento mentre a tenerne a bada le performance ci pensa il controllo della trazione. Il pedigree da moto da corsa è confermato dalla presenza del launch control. L’esperienza in pista ed in gara con KRT ha influenzato e contribuito allo sviluppo di un nuovo circuito di raffreddamento, con l’adozione del radiatore dell’olio di ispirazione SBK.

Kawasaki ZX-10R 2023

QUI CICLISTICA Uno dei settori dove la Ninja ha compiuto maggiori passi in avanti nella precedente versione è quello della ciclistica, che viene confermata sul model year 2023. Il telaio in alluminio è accoppiato a una forcella a steli rovesciati Showa Balance Free da 43 mm con camere di compressione esterne e regolazione dello smorzamento in compressione, estensione e del precarico molla, oltre a molle di fine corsa. Nella parte posteriore, un ammortizzatore horizontal back-link a gas BFRC lite dotato di serbatoio separato, smorzamento in compressione ed estensione, oltre alla regolazione del precarico e molla di fine corsa. La frenata anteriore è affidata a una coppia di dischi Brembo da 330 mm ed a pinze Brembo M50 monoblocco ad attacco radiale con 4 pistoncini contrapposti.

QUANDO ARRIVA L’iconico nome Ninja sarà ancora tra una volta pronto per la sfida tra le migliori sportive, non banale dato che un’altra leggenda come la GSX-R non è più in vendita in Europa. La Kawasaki Ninja ZX-10R sarà disponibile da novembre con un prezzo di listino di 19.990 euro in colorazione Lime green/ebony