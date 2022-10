Nuova livrea per la Kawasaki Z H2 SE 2023. E arriverà la Performance Edition

La più agguerrita delle naked Kawasaki è la Z H2 SE: è stata lei, infatti, la rappresentante della Casa di Akashi nella nostra comparativa hyper naked. La tecnologia Supercharger rende il 4 cilindri in linea sovralimentato da 998 cc un mostro da 200 CV. La supernaked nel 2023 si conferma a livello tecnico ma guadagna una livrea leggermente differente: prossimamente sarà disponibile anche in versione Performance Edition.

SOTTO CONTROLLO Confermata la dotazione elettronica con l'IMU a 6 assi – electronic cruise control, traction control, power mode, launch control e quick shifter – che imbriglia al meglio l'esuberante motore insieme alla frizione servoassistita con sistema antisaltellamento. Tanta potenza non poteva che essere affidata a una ciclistica rigorosa: ecco che al telaio tubolare a traliccio, derivato dalla Ninja H2, sono abbinate le sospensioni Showa a smorzamento elettronico con tecnologia Skyhook e le pinze Brembo Stylema.

La Kawasaki Z H2 SE 2023



DI PIÙ La Z H2 SE 2023 sarà disponibile anche in versione Performance Edition, con cupolino large fumè, protezione serbatoio in gel, kit coprisella in tinta e scarico Akrapovič in titanio. La Z H2 SE è disponibile nella classica colorazione nera e verde – rispetto al modello 2022 è un po' più dark – denominata Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony/Mirror Coated Black. Il prezzo non è stato ancora ufficializzato ma, rispetto ai 22.690 Euro del model year 2022, è lecito aspettarsi un aumento nell'ordine dei 500 Euro, proprio come è successo alle Versys 650 e 1000 2023.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/10/2022