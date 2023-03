Tesla Model 3, altro taglio di prezzo: questa volta entra negli incentivi

Dopo la clamorosa sforbiciata dei prezzi di un mese fa, quando il listino di Tesla Model 3 era calato di quasi 14mila euro e di 5mila quello della sorella a ruote alte Model Y, la casa americana di Elon Musk riduce ancora il listino della sua berlina sportiva. Così facendo Tesla Model 3 può accedere per la prima volta agli incentivi statali, quelli riservati alle auto elettriche con prezzo non superiore a 35mila euro (IVA esclusa).

Tesla, sforbiciata ai listini: Model Y

I NUOVI PREZZI Da oggi, infatti, il prezzo di listino della versione d’attacco di Model 3 (trazione posteriore, motore singolo e batteria standard) è di 41.490 euro, un altro taglio di tremila euro, poche centinaia di euro sotto la soglia di accesso al bonus statale. Gli incentivi per auto con emissioni comprese tra 0 e 20 g/km di CO2 (quelle elettriche) prevedono 3.000 euro di riduzione del prezzo, che diventano 5.000 in caso di rottamazione del proprio veicolo, se in possesso da più di 12 mesi e con classe da Euro 0 a Euro 4. Nello scenario migliore, insomma, Tesla Model 3 “base” costa 36.490 euro.

Tesla e il taglio dei prezzi: una Model 3 in carica

PIAZZALI PIENI Per far fronte alla prevedibile maggiore domanda che seguirà questo nuovo taglio di prezzi, Tesla ha provveduto a rendere disponibile per il mercato italiano un maggior quantitativo di Model 3 Rear-Wheel Drive con consegna entro la fine di marzo, così da rispettare la finestra di consegna imposta dal programma di incentivi. I modelli che accedono all’incentivo sono quelli con la dotazione base, ossia vernice nero pastello oppure bianco perla micalizzato, interni neri e cerchi aero da 18”. Qualsiasi optional fa “uscire” dalla fascia di prezzo che accede agli ecobonus.

Tesla e il taglio dei prezzi: la berlina sportiva Model 3

COMUNQUE SPORTIVA Tesla Model 3 (che abbiamo provato in versione Long Range in un test di lunga percorrenza) a trazione posteriore garantisce un’autonomia nel ciclo WLTP di 419 km di autonomia WLTP con cerchi da 18'', raggiunge una velocità massima di 225 km/h e scatta da ferma a 100 km/h in 6,1 secondi. Di serie la pompa di calore per migliorare l’efficienza delle batterie, la versione base dell’Autopilot e la app Tesla per gestire da remoto molte funzionalità dell’auto (climatizzazione) e trasferire la chiave digitale al proprio smartphone.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/03/2023