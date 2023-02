Incentivi, fondi diesel e benzina (ovvio) già agli sgoccioli

L'ecobonus è così. Promette di correre in tuo soccorso per un anno intero, salvo poi metterti fretta dopo poche settimane dalla sua comparsa. Fino ad annullare, anticipatamente e inesorabilmente, tutti i suoi impegni. Con tante scuse per avere calcolato male le proprie energie. O forse - chi lo sa - la sua uscita di scena prematura è sempre un gesto intenzionale, e ben premeditato a mente lucida. Primi giorni di febbraio 2023, monte incentivi ad auto diesel e benzina di piccola cilindrata e a basso indice di inquinamento già in riserva. L'impressione, è che per fine mese - o anche prima - il fondo cassa sarà vuoto.

SICCITÀ INVERNALE A beneficio dei modelli con emissioni CO2 comprese nello scaglione 61-135 g/km, territorio frequentato da vetture a propulsione endotermica, a doppia alimentazione benzina-GPL e benzina-metano, infine anche numerose versioni con tecnologia full hybrid e mild hybrid, il piano del Governo prevedeva uno stanziamento di 150 milioni di euro e un bonus unitario di 2.000 euro dietro rottamazione obbligatoria. Le prenotazioni sono attive dallo scorso 10 gennaio: in poco più di tre settimane, il mercato ha prosciugato oltre l'80% delle risorse, con la l'asticella che al 2 febbraio si trova all'altezza dei 22 milioni di euro circa. D'accordo che i primissimi giorni di campagna i concessionari hanno inserito pure gli ordini effettuati sin dal precedente 2 gennaio. D'accordo - anche - che numerosi clienti hanno atteso la data fatidica per confermare il proprio acquisto. Anche una volta sbrogliato l'ingorgo iniziale, tuttavia, alla luce di un indice di vendite abbastanza sostenuto (specie proprio in quella fascia) il serbatoio è destinato a svuotarsi a ritmi veloci. Con ogni probabilità, per San Valentino l'ufficio prenotazioni avrà già abbassato la saracinesca.

CORSA CONTRO IL TEMPO Restano pochi giorni, insomma, a best seller come ''le solite note'' Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Toyota Yaris, per approfittare dello sconto ''per decreto''. Calcolatrice alla mano, 22 milioni di euro sono un volume di risorse sufficiente per appena 11.000 veicoli. Cioè una cifra che corrisponde proprio alle immatricolazioni della sola Fiat Panda nel mese di gennaio. Ancora una volta, i sospetti di un ecobonus ''lampo'' erano fondati.

BATTERIE CARICHE Per diesel e benzina Euro 6 il piatto piange, al contrario ibride plug-in e full electric dormono sonni tranquilli, potendo ancora contare - rispettivamente - su un planfond di 219 milioni di euro (più 8 milioni di euro riservati a società di car sharing o noleggio) e 175 milioni di euro (8 milioni per car sharing o noleggio). Tanti soldi, eppure il pubblico, coi modelli alla spina, non ha ancora maturato un feeling: a gennaio 2023, plug-in hybrid meglio che a gennaio 2022 (+10,2%) ma il market share è fermo al 4,7%. Peggio le elettriche: vendite a -8,6%, quota del 2,6%. Il tema di un travaso di risorse è già sul tavolo, vedi proposta Anfia. Ma l'esperienza degli anni passati suggerisce che ciò non succederà.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/02/2023