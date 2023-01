Il costo della vita aumenta, Tesla taglia (e di quanto!) i prezzi

4mila euro in meno per il SUV Model Y, più di 13mila (!) euro in meno per la berlina Model 3: i nuovi prezzi delle “piccole” Tesla

In un periodo di aumenti generalizzati (la benzina, certo, ma anche i prezzi delle auto continuano a crescere a ritmo serrato), Tesla va in controtendenza e taglia i prezzi dei suoi modelli “piccoli”. E lo fa con una riduzione a dir poco impressionante: il modello d’attacco di Tesla Model 3, che fino a ieri costava 58.470 euro, da oggi è in vendita a 44.990, con una sforbiciata al listino di ben 13.480 euro. Più ridotto, ma comunque rilevante, il taglio per Model Y, che da 50.970 passa a 46.990 euro.

ANCORA NIENTE INCENTIVI Va detto che c’era una certa discrepanza tra il prezzo della berlina sportiva Model 3 e il SUV Model Y, realizzato sulla stessa base, a cui Tesla ha deciso di porre rimedio. Nonostante il taglio di prezzo, i nuovi listini non permettono comunque ai modelli Tesla di accedere agli incentivi statali, che anche per il 2023 hanno mantenuto l’inspiegabile vincolo di prezzo di 35mila euro (IVA esclusa) per le auto elettriche che possono beneficiare del contributo.

I MOTIVI La politica dei prezzi di Tesla si è dunque fatta più aggressiva, ed è stata resa possibile da una serie di scelte strategiche legate alla regionalizzazione della produzione e delle catene dei fornitori, migliorando inoltre la distribuzione a livello globale, così da ridurre i picchi logistici e di consegna. Tutto questo nonostante l’anno tutt’altro che facile, con la crisi dei semiconduttori, la guerra in Ucraina, le problematiche di logistica con le interruzioni dovute al Covid. “Abbiamo osservato una normalizzazione di parte dell'inflazione dei costi”, fa sapere Tesla, “e questo ci permette ora, con fiducia, di trasmettere questa riduzione dei costi anche ai nostri clienti”.

I RISULTATI Nel 2022 Tesla ha consegnato il 40% in più di veicoli rispetto all’anno precedente, con 1,31 milioni di auto. La produzione è aumentata del 47%, ed è arrivata a 1,37 milioni di automobili prodotte. Solo in Europa, Model Y è stata l’auto più venduta in assoluto a novembre, e in Italia l’auto elettrica best seller dell’ultimo trimestre del 2022.

I NUOVI PREZZI Ecco quindi il nuovo listino prezzi di Tesla Model 3 e Model Y, che completa la gamma della casa americana dopo l’introduzione delle versioni Dual Motor AWD di Model S e Model X:

Tesla Model 3 RWD 44.490 euro Long Range 52.990 euro Performance 59.990 euro Tesla Model Y RWD 46.990 euro Long Range 53.990 euro Performance 63.990 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/01/2023