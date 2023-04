Elettrico, quando i rivenditori chiedono incentivi pure sull'usato

In UK chiesto ufficialmente il sostegno del Governo per i veicoli elettrici di seconda mano. Che tra i privati, non hanno mercato

In tanti si disfano di un'auto elettrica, in pochi tuttavia cercano un'auto elettrica usata. Col risultato che domanda e offerta e non si incontano, le quotazioni scendono a una soglia critica e le rivendite si disintereranno di un business giudicato troppo poco profittevole. E fu così che in Gran Bretagna gli specialisti di auto usate chiesero il sostegno pubblico anche per i veicoli elettrici di seconda mano. Non proprio l'indice di un mercato in buona salute. E pensare che è un mercato ancora giovane. Quali scenari, quando il parco usato elettrico sarà maggioritario?

L'USATO FANTASMA Come riporta Autocar UK, secondo la locale Vehicle Remarketing Association (VRA) esiste ''uno squilibrio tra gli incentivi governativi ai veicoli elettrici nuovi e quelli usati'' e che sarebbe ormai emersa la chiara necessità ''di fare di più per garantire alle EV usate un mercato sano''. Succede che i valori delle elettriche usate sono in costante calo da mesi, tanto che alcuni rivenditori hanno smesso di acquistarle, mentre altri nemmeno li hanno mai immagazzinati. ''Oltre un terzo dei gruppi di concessionari in franchising - lamentano dall'associazione - non ha alcun veicolo elettrico usato in vendita. Addirittura, proprio a causa dei prezzi in calo, a tanti di essi è imposto un vero e proprio divieto di acquisto''.

Tesla, prezzi dell'usato in forte calo

FLEET FRIENDLY Il punto, sottolineano gli addetti ai lavori britannici, è che l'elettrico ottiene un discreto successo solo sul mercato del nuovo e solo per aziende e flotte, canale che nel 2022 ha rappresentato il 66,7% delle nuove immatricolazioni, oltre a registrare un lusinghiero +74,7% in volume. Questo perché i clienti aziendali beneficiano di crediti fiscali. Crediti che scompaiono del tutto, una volta che il prodotto viene immesso sul mercato dell'usato.

A CHE PRO? “Il settore del leasing e del noleggio a contratto - spiegano dalla VRA - è l'unico in cui si può godere di vantaggio fiscali. Senza contare che solitamente il driver di un veicolo aziendale non ha speso i soldi di tasca sua. Per il cliente generico di un veicoli usato, qual è invece l'incentivo a comprare elettrico? Abbiamo la crisi energetica, abbiamo sfide per le infrastrutture pubbliche. Senza contare che acquistare una EV usata, rispetto a un usato termico, è di per sé più costoso''. Scopriremo se Londra ascolterà la preghiera dei rivenditori.

Transazioni EV usate, i dati ACI

SBILANCIA COMMERCIALE Nel Regno Unito, ma non solo, il numero di veicoli elettrici che si ritrovano a frequentare il mercato di seconda mano è in rapido aumento. Tuttavia, secondo la società di analisi di mercato Cap HPI, in UK essi hanno rappresentato appena l'1,3% di tutte le compravendite registrate nel 2022, con un aumento di circa il +0,5% su base annua. In Italia, il trend è persino peggiore: secondo i dati ACI (vedi tabella sopra), nel primo trimestre 2023 una quota dello 0,4%, in netto calo rispetto al 2022 (-27,1%). Valori che contrastano con la crescita delle vendite EV sul mercato primario (una crescita lenta, ma progressiva e inesorabile) e che, presto o tardi, di questo passo provocheranno un vero e proprio cortocircuito commerciale. Incentivi una possibile misura tampone, ma solo provvisoria e non certo risolutiva sul lungo periodo. Senza dimenticare i costi per la società: l'ecobonus viene erogato con i soldi di tutti...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/04/2023