Stelvio usata, hai mai pensato a formule noleggio? La proposta Leasys

Nuova, costa. Usata, idem: oggi, costa. Grane logistiche e altri fattori fanno sì che i tempi di consegna dei nuovi modelli siano dilatati, con automatico rialzo delle quotazioni dei modelli di seconda mano. Alle odierne logiche commerciali non sfugge nemmeno Alfa Romeo Stelvio, tuttavia una soluzione per portarsi a casa un esemplare in buono stato (ovvero poco usato) del SUV del Biscione e a condizioni favorevoli, esiste pure e chiamasi noleggio a lungo termine. Ebbene sì, usato a noleggio: è la formula Leasys per chi vuole unire l'utile (risparmio) al dilettevole (un SUV Alfa Romeo).

Come Nuovo Premium, l'usato di alta gamma a noleggio

FORMULA MAGICA? In realtà, un servizio di noleggio a lungo termine specifico per le auto usate aziendali certificate, la società del Gruppo Stellantis già la proponeva anche in passato, sotto il nome ''Come Nuovo''. La novità di primavera 2023 si chiama ''Come Nuovo Premium'' ed è rivolta ai modelli di fascia alta del Gruppo Stellantis stesso. Al lancio, Stelvio ma anche Jeep Cherokee. In sostanza, il vantaggio è quello di poter guidare un modello relativamente giovane, con una manutenzione regolare e un basso chilometraggio alle sue spalle, quindi in buona salute, senza farsi carico degli oneri tipici di un contratto di acquisto. Ritrovandosi, infine, una rata mensile inferiore mediamente del 20% rispetto al noleggio di un veicolo nuovo di zecca. Esempi?

VEDI ANCHE

Alfa Romeo Stelvio usata: non scartare l'ipotesi noleggio

CALCOLATRICE ALLA MANO Al debutto del servizio Come Nuovo Premium, il portale Leasys dedicato contiene un annuncio di Stelvio 2.2 Diesel in allestimento Super Business: anticipo di 4.900 euro IVA esclusa, rate da 349 euro IVA esclusa per 36 mesi, per un chilometraggio massimo di 60.000 km. Ovviamente, assicurazione RCA e furto incendio, riparazione danni, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria sono inclusi nel canone. Per capirci: nuova, con formula Noleggio Chiaro, Stelvio 2.2 Diesel parte da 409 euro al mese IVA esclusa e anticipo di 12.200 euro. Quanto a Jeep Cherokee, per il modello 2.2 Diesel Longitude la rata - sempre sulla distanza di 36 mesi e dietro un anticipo di 4.900 euro IVA esclusa - ammonta a 419 euro. Sono buoni affari? Meritano un approfondimento? A ciascuno, le sue riflessioni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/03/2023