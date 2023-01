Alfa Romeo Certified, l'usato super garantito. Tutto sul nuovo servizio

L'usato ''tira'' sempre e oggi il mercato di seconda mano - complici incertezza del quadro economico e tempi di attesa dei nuovi modelli più lunghi del solito - è ancora più vivace. I Costruttori, sull'usato, investono quattrini. A proporre un servizio ad hoc è ora Alfa Romeo: il progetto internazionale “Alfa Romeo Certified” nasce per trasformare l'acquisto di un'Alfa usata in un'esperienza completa e paragonabile all'acquisto di un modello nuovo. Selezione, certificazione, garanzia: il Biscione ci mette la firma ed esci di concessionaria con un'Alfa usata da manuale.

Alfa Romeo Giulia

SODDISFATTI O RIMBORSATI Alfa Romeo Certified prevede innanzitutto che ogni veicolo usato venga sottoposto a scrupolose verifiche, con oltre 120 check point da parte dei tecnici specializzati Alfa Romeo: controlli dalla carrozzeria all'elettronica, dalle dotazioni di sicurezza alla meccanica. Quando necessario, vengono impiegati ricambi ufficiali. Ecco anche perché il timbro Alfa Romeo Certified include una garanzia superiore ad altri marchi premium: fino a 24 mesi dalla data di ritiro, con chilometraggio illimitato e nessuna franchigia. Valida su tutta la rete autorizzata del marchio, la garanzia copre i pezzi di ricambio del produttore e i costi di manodopera. Inoltre può essere trasferita a un nuovo proprietario se l’auto viene venduta prima della data di scadenza della garanzia. Sono inclusi assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutta Europa e molti altri servizi personalizzati e soluzioni finanziarie. Come il programma “Soddisfatti o Rimborsati”, grazie al quale il cliente può restituire il veicolo acquistato entro 10 giorni ed entro i 1.000 km. O come l'offerta ''zero costi di manutenzione'' nel primo anno o fino a 15.000 km.

Alfa Romeo Certified, l'usato è sicuro

IL SITO WEB Alfa Romeo Certified, infine, come esempio di perfetta integrazie tra heritage di un marchio e moderne tecnologie (vedi, a tal proposito, la novità della certificazione NFT). La piattaforma digitale del brand è stata completamente rinnovata e consente una esplorazione a 360° dei veicoli disponibili, oltre che identificare la concessionaria alla quale rivolgersi. Una volta in showroom, al programma usato sono riservati aree specifiche, test drive e personale dedicato.

Alfa Romeo MiTo

SIGILLO DI QUALITÀ “Alfa Romeo compie un altro importante passo in avanti. La customer experience che il brand offre ai propri clienti - spiega Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia - è oggi impreziosita da un esclusivo programma di certificazione attraverso il quale proporremo le nostre offerte in modo chiaro e trasparente, attraverso un canale digitale esclusivo creato ad hoc. Un programma, inoltre, che ci consente una maggiore tutela del valore residuo delle nostre vetture. Alfa Romeo Certified sarà il modo più sicuro per acquistare un’Alfa usata”.

Alfa Romeo Giulietta

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/01/2023