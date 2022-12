Svelata l'Alfa Romeo Giulia SWB Zagato: ecco cosa c'è sotto

Il debutto era nell'aria, anticipato da alcune foto teaser: cadono i veli dalla nuova Alfa Romeo Giulia SWB Zagato ed è subito tuffo al cuore. Per ora si tratta di un esemplare unico, una one-off per un facoltoso collezionista tedesco, selezionato per le molte vetture del Biscione che ha in garage. Tra queste una rara 8C Competizione e le recentissime Giulia Quadrifoglio nelle rispettive edizioni speciali GTA e GTAm. Le richieste, tuttavia, fioccano e chissà che - pur in serie limitata - questa non dia origine a quell'Alfa Romeo Giulia GTV di cui più volte la Casa di Arese ha fatto cenno negli ultimi anni.

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, luci anteriori e calandra

IN COLLABORAZIONE CON ALFA La linea è tutta nuova, con un frontale assai aggressivo e il tetto con le due caratteristiche gobbe dell'atelier milanese. Che termina con una coda tronca, anch'essa in linea con gli stilemi tradizionali Zagato: con scarico centrale e un vistoso estrattore aerodinamico. Ai lati, luci a led di forma curva, che ricordano la Maserati 3200 GT prodotta tra il 1998 e il 2002. Sin dall’inizio il design è stato studiato con il supporto del centro stile Alfa Romeo diretto da Alejandro Mesonero Romanos, ma l’ideazione, lo sviluppo e la produzione della vettura sono state, invece, interamente e autonomamente seguite dall’Atelier Milanese: ''senza supporti esterni'', ci tiene a sottolienare Zagato. Tanto che la presenza del marchio Alfa Romeo sulla vettura sarebbe a soli fini descrittivi e promozionali della stessa e della scelta di Zagato di ispirarsi alla Alfa Romeo S.Z.

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato accanto all'Alfa Romeo SZ prodotta tra il 1989 e il 1991

PER DARCI UN TAGLIO Sotto, non è un segreto, la base meccanica è quella della Giulia Quadrifoglio, di cui la SWB rielabora meccanica e interni. È stato il cliente stesso a chiedere di partire dalla Giulia Quadrifoglio Manuale, che è stata aggiornata da Zagato nei contenuti alla GTAm, mantenendo però il cambio a 6 rapporti con la classica leva tra i sedili. Il passo corto è stato ottenuto accorciando il pianale e ciò comporta la revisione dell'assetto, presumibilmente della scatola di sterzo e la ricalibrazione di tutti i sistemi elettronici: da quello di stabilità al torque vectoring.

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, la plancia è quella della Giulia

P(R)EZZO DA COLLEZIONE Sotto al cofano, il classico V6 bitirbo da 2,9 litri, che secondo quanto sottinteso da Zagato stessa dovrebbe sviluppare 540 CV. Se così fosse, la velocità potrebbe superare i 310 km/h mentre lo 0-100 km/h dovrebbe rimanere lontano dai 3,6 secondi richiesti dalle Giulia GTAm automatica, per via del cambio manuale. All'interno, plancia, console centrale e sedili della Giulia sono stati ripresi nelle finiture e nei rivestimenti, mentre le porte recano inedite pannellature in carbonio. Dopo il servizio fotografico realizzato sul circuito “La Pista” di Arese, che giace su parte del percorso di prova dell'Alfa Romeo storica, l'Alfa Romeo Giulia SWB Zagato verrà consegnata ufficialmente al cliente. Ignoto il prezzo di vendita, ma se rimarrà un pezzo unico diventerà inestimabile.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/12/2022