Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, cosa bolle in pentola? Il teaser

La notizia di un nuovo modello Alfa Romeo sarebbe, per gli adepti del Biscione, una sorpresa natalizia dolce come il panettone. In realtà, nell'aria aleggia la notizia, casomai, di un'Alfa Romeo molto speciale, super limitata, ancora più probabilmente in esemplare unico. Una storia di Instagram ormai scaduta cita la partnership tra Alfa Romeo e Zagato. Il progetto in comune? Una sportiva che prenda le mosse nientemeno che da Giulia Quadrifoglio. Per suscitare eccitazione, di ragioni non ne mancano.

Alfa Romeo Giulia TZ2 (1964)

PER DEDUZIONE Le informazioni sono scarse, tuttavia tra queste figurano un nome, un cognome ed un ''nickname'': Alfa Romeo Giulia SWB Zagato. L'unica immagine teaser (vedi foto di cover) mostra invece il design dei fari posteriori, che pare traggano ispirazione dalle passate creazioni Alfa Romeo Zagato con la coda tronca, o Kammback: tipo l'Alfa Romeo Giulia TZ (1963), l'erede TZ2,del 1964, inoltre anche la ben più recente (2010) Alfa Romeo TZ3 (TZ per Tubolare Zagato) su base Dodge Viper.

Alfa Romeo TZ3 (2010)

GIULIA COUPÈ ZAGATO? Incrociando gli indizi (e le dita), possiamo insomma immaginare una sportiva su base Alfa Romeo Giulia, con modifiche esterne significative, tra le quali un passo più corto (SWB per Short Wheel Base) e un posteriore radicalmente ridisegnato in chiave TZ. La voce prevalente è che Zagato potrebbe eliminare le porte posteriori, dando vita così a quella Giulia Coupé di cui si rumoreggia - invano - da anni. Giulia SWB Zagato condividerebbe probabilmente infine il motore di Giulia GTA, cioè il V6 biturbo in edizione da 540 cv.

Giulia GTA: Zagato la trasformerà in coupé con ''coda tronca''?

IMPAZIENZA Non sono stati forniti dettagli né su quando aspettarsi la vettura (si spera entro il 2023), né in quanti esemplari (pochi o pochissimi?), né infine a quale (super esclusivo) prezzo. Quella di una eventuale Giulia Zagato è tuttavia una pista troppo intrigante, per non essere percorsa. Andremo a caccia di rivelazioni fino a quando Alfa Romeo non vuoterà il suo sacco.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/12/2022