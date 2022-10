Nell'attesa, l'Alfa Romeo Spider c'è chi l'immagina così

L'aveva detto chiaro e tondo, Jean-Philippe Imparato: lui la vorrebbe proprio fare una nuova Alfa Romeo Spider ''Duetto''. E anche se la prima a rivedere la luce del sole sarà una riedizione in chiave moderna dell'Alfa Romeo 33 Stradale, che dovrebbe mostrarsi già nel 2023, c'è chi sul tema della decappottabile del Biscione già scatena la fantasia. Quella che vedete qui sotto è una proposta pubblicata su Instagram da A.C.G Desing. Che dite, vi piace?

ANDRÀ A PILE Come si vede, l'idea di A.C.G Design non è ricreare il Duetto, ma piuttosto attualizzare l'Alfa Romeo 4C Spider (qui la prova). Il nuovo frontale si ispira alla Giulia GTA e le prese d'aria sulle fiancate diventano più grandi. Va da sé che quella proposta non può essere un'auto elettrica, mentre i piani del Biscione prevedono proprio di votarsi all'elettrificazione totale e molto probabilmente, se come sembra rinascerà entro il 2027, il nuovo Duetto sarà per l'appunto a batterie.

Alfa Romeo 4C Spider: vista anteriore

OPERAZIONE NOSTALGIA Del resto l'intento di A.C.G Design non era quello di guardare molto in là, ma piuttosto immaginare una riedizione della 4C originale, attualizzata al 2022. La Spider con scocca in carbonio e motore 1.750 turbo da 240 CV è infatti uscita di produzione nel 2020, lasciando un vuoto nel cuore degli appassionati e l'impressione di un'occasione mancata. Difficilmente riproporla potrebbe proiettarla verso un successo sullo stile della Mazda MX-5 - l'Alfa in carbonio era troppo estrema e troppo costosa per fare grandi numeri - ma chi mai si dispiacerebbe di vederla rinascere?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/10/2022