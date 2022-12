Giulia SWB Zagato, la "coupé" è pronta al debutto? I nuovi teaser

La domanda non inizia più col ''se'', bensì semmai con ''come'' e ''quando''. E non chiediamoci il ''perché'', metti che poi Zagato e Alfa Romeo tornino sui propri passi (ed è l'ultima cosa che vogliamo). Alfa Giulia SWB Zagato prende forma e il giorno in cui le tessere del puzzle si uniranno si avvicina. Dall'ultima Instagram story, quali informazioni in più rispetto ai primi rumor?

CUOR DI BISCIONE Il motore, innanzitutto. Il teaser del cofano anteriore sollevato (e incernierato controvento) lascia intravedere la sagoma del coperchio del V6 turbo da 2,9 litri che equipaggia Giulia Quadrifoglio. L'unico dubbio riguarda lo step di potenza: 510 cv come Quadrifoglio standard, o 540 cv come Giulia GTAm? Ad avercene, di grattacapi come questo.

PASSO CORTO, CODA TRONCA Performance, ma anche e soprattutto stile molto individuale e assai distante dalle linee della Giulia originale, in perfetta Zagato way. La coda tronca, a ricordare le precedenti Giulia TZ e a plasmare una carrozzeria simil coupé dal passo più breve rispetto a Giulia berlina, ma anche gruppi ottici profondamente differenti e il trilobo Alfa come una griglia a maglie strette e il logo del Biscione in sovraimpressione. La tinta? Un verde che non lascia indifferenti.

ARIA DI CORSE La firma di Zagato fa la sua comparsa invece sul bordo del paraurti anteriore: dalla stessa immagine, si intravedono pneumatici racing avvolti attorno a cerchi di grandi dimensioni e pinze freno di colore giallo. All'interno, due sedili in carbonio: già, solo due, solo quelli anteriori, dal momento che la panchetta posteriore lascia il posto a un rollbar. Aspettiamoci nuovi indizi a giorni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/12/2022