Alfa Romeo Giulia e Stelvio, al via gli ordini dei nuovi modelli

Se non avete piani per il fine settimana, potete farvi un giro in uno degli showroom di Alfa Romeo per dare un’occhiata alle nuove Giulia e Stelvio, la berlina e il SUV appena aggiornati nel look e nella dotazione tecnologica (ne parliamo qui).

Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023: al via gli ordini nelle concessionarie

COME CAMBIANO Le novità 2023 dei due modelli top di gamma di Alfa Romeo riguardano principalmente i gruppi ottici anteriori, che si uniformano a quelli della nuova arrivata Tonale (qui la prova della versione plug-in da 280 CV); all’interno debutta invece la strumentazione completamente digitale, personalizzabile con tre diversi layout, ma soprattutto la tecnologia NFT, di cui abbiamo parlato nell’approfondimento che trovate a questo indirizzo.

TUTTO PIÙ SEMPLICE Con il MY2023 viene semplificata la gamma delle motorizzazioni, così come il numero di allestimenti: a listino rimangono solo le diesel da 160 CV a trazione posteriore e da 210 CV a trazione integrale, a cui si affianca quella a benzina da 280 CV. Gli allestimenti disponibili si uniformano a quelli introdotti con la piccola Tonale: Super, Sprint, Ti (caratterizzazione elegante) e Veloce (estetica sportiva). A questi si aggiunge la serie speciale Competizione, realizzata sulla base della Veloce, che monta di serie le sospensioni adattive.

LE OFFERTE PER GIULIA E STELVIO

Nuova Alfa Romeo Giulia: visuale di 3/4 posteriore

Solo per la versione Veloce 2.2 Turbodiesel da 210 CV e trazione integrale, Alfa Romeo e FCA Bank hanno una proposta che prevede un anticipo di 11.080 euro, trentasei rate da 490 euro al mese (con un anno di estensione di garanzia) e la possibilità, al termine dei tre anni, di sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la maxi-rata finale (anche con un nuovo finanziamento) oppure restituire l’auto. L’offerta è valida fino al 30 novembre 2022.

Nuova Alfa Romeo Giulia: strumentazione tutta digitale

In alternativa, la formula Noleggio Chiaro di Leasys prevede il noleggio a lungo termine che comprende copertura RCA, assistenza stradale, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, coperture furto, incendio e riparazione danni, e la prelazione sull’acquisto al termine del periodo di noleggio. L’offerta prevede un anticipo di 13.900 euro per Giulia e di 14.900 euro per Stelvio, a cui segue un canone mensile che parte da 499 euro per 36 mesi e 60mila km. L’offerta è valida fino al 31 dicembre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/11/2022