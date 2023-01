Supercar Alfa Romeo: il Biscione ci delizia con un assaggio del suo prossimo gioiello

Un fanale posteriore, un numero "6" e una lettera "C" pubblicati sui social, tanto basta per scatenare la fantasia sulla futura supersportiva del Biscione

LA CASA DI ARESE CI FARÀ SOGNARE? Qualcosa bolle nella pentola di Alfa Romeo e non riguarda solo i programmi sul suo collocamento nel segmento premium all’interno della galassia Stellantis o sull’elettrificazione sempre più massiccia della sua gamma. Oggi, abbiamo qualcosa di nuovo, che profuma di scoop, anche se le voci girano più veloci di un V6 e da qualche tempo si sussurra qualcosa. La Casa di Arese ha pubblicato un breve video su Instagram che lascia intravvedere il primo teaser in assoluto della sua prossima supercar, offrendoci un’anteprima di quello che potrebbe essere, o meglio, sarà il suo fanale posteriore. La clip inizia semplicemente dando il benvenuto al 2023, comunicandoci che sarà un anno “da brividi, viscerale ed emozionante” per il costruttore italiano. Quasi per sviare l’attenzione, la clip inizia mostrandoci il nuovo SUV compatto Tonale a cui seguono le immagini della Giulia e della Stelvio recentemente rinnovate, che ci chiedono se siamo pronti per il nuovo anno, ma poi… cliccate qui sotto per capire meglio.

REGALO DI NATALE UN PO’ IN RITARDO… La parte più importante, tuttavia, è il finale, dove il faro posteriore di un modello sconosciuto fa capolino all’interno della frase “We Are” (Ready, ndr). Il proiettore a LED compare per alcuni istanti e sembra disegnare un 6 e una C, dando credito alle voci sul possibile ritorno del leggendario logo 6C. Questo è stato usato su diverse vetture sportive e da corsa a due porte prodotte del Biscione tra il 1927 e il 1954. Ecco il perché di tanta attesa: una nuova Alfa Romeo 6C andrebbe ad aggiungersi alla gamma super esclusiva dopo la straordinaria 8C Competizione con motore anteriore (2006-2010) e la due posti con motore centrale 4C Competizione (2013-2020).

Supercar Alfa Romeo: il rendering di una ipotetica 6C del 2018 DESIGN ICONICO E ISPIRATO AL PASSATO Il teaser non include alcuna informazione sul prossimo modello, ma il management Alfa Romeo si è già sbilanciato sull’arrivo della sportiva durante recenti incontri con la stampa specializzata. Per esempio, il CEO della Casa italiana, Jean-Philippe Imparato, ha rivelato che il design si ispirerà a modelli iconici del passato, accennando alla splendida 33 Stradale. E il capo del design Alejandro Mesonero-Romanos ha confermato le voci, affermando che Alfa Romeo sta per rivelare una sorpresa. Le poche voci sfuggite alle maglie del controspionaggio Alfa suggeriscono che l’auto potrebbe essere equipaggiata con una versione evoluta e più potente del V6 biturbo da 2,9 litri utilizzato per la Giulia GTAm. Si vocifera anche di una variante completamente elettrica, che utilizzerebbe la tecnologia della Maserati Folgore. In ogni caso, ci si aspetta che il modello offra prestazioni di altissimo livello e una dinamica focalizzata sul più puro piacere di guida, in onore dei modelli iconici che hanno fatto la storia di Alfa Romeo.

Supercar Alfa Romeo: ad Arese sono pronti per qualcosa di eccitanteL’ULTIMA ALFA CON MOTORE CONVENZIONALE? La tanto attesa supercar italiana sarà quasi certamente offerta come limited edition, ma non sappiamo ancora in quanti pezzi sarà pèrodotto. Quel che è certo è che “edizione limitata” si traduce spesso in un prezzo elevato e in uno stato di alto valore collezionistico. Infine, non è da escludere che la 6C (o come sarà chiamata) sarà l'ultimo modello con motore a combustione interna di Alfa Romeo prima che il marchio diventi 100% EV entro il 2027. Restate connessi, poiché abbiamo il sospetto che entro breve sapremo molto di più prima del debutto, che forse avverrà nella primavera del 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/01/2023